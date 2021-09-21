一天吃3個就超標！ 中秋烤肉、吃月餅 專家指5點要注意

中秋連假，許多民眾都會在佳節與親友聚餐烤肉，而象徵團圓的月餅也是佳節中不可或缺的一環，但台北市社區營養推廣中心營養師魏子秦指出，一個月餅熱量相當於一餐所需，而烤肉食材也會有高糖、高油、高鈉、高熱量問題，提醒民眾疫情期間過節飲食應注意5個重點，免得過完中秋節，人也胖了一大圈。

魏子秦表示，以一個身高160公分、體重50公斤、整天坐在辦公室打電腦的30歲女性來說，一天所需熱量約1500大卡，而一個月餅的熱量約200至800大卡，相當於一餐所需熱量，即使是養生月餅，核桃、腰果、杏仁及松子等核果，熱量也不遑多讓。

市面上常見的月餅像是廣式雙黃蓮蓉月餅約790大卡、廣式伍仁蛋黃月餅600大卡、綠豆椪363大卡、滷肉咖哩椪312大卡、芋頭酥245大卡、烏豆沙蛋黃酥234大卡、奶黃酥220大卡、鳳梨酥220大卡。等於吃2個雙黃蓮蓉月餅，就幾乎是一個成人女性一日所需熱量。

魏子秦說，除了月餅盡量選用健康低卡月餅，或是一個月餅多人分享，不僅可控制攝取量，也能嚐到不同口味外，烤肉時也會陷入高熱量、高糖、高油、高鈉的陷阱，加上疫情期間活動受限，運動量減少，也建議民眾多注意5大點控制攝取量。

第一，選擇適量烤肉食材，一先選擇豆製品、魚類、海鮮、把握白肉取代紅肉、瘦肉替代肥肉、有骨替代無骨、去皮替代有皮、天然食材取代加工製品等原則，另也可將蔥段與肉片一起食用，或生菜包肉，達到蔬菜攝取量。

第二，市售烤肉醬鈉含量偏高，慢性疾病患者如心血管疾病、高血壓等需酌量食用，建議醃肉時可用胡椒、青蔥、蒜仁、迷迭香等天然香料調味，減少烤肉醬使用，或是以開水稀釋醬料及自製檸檬、百香果、柚子等低卡、低脂、低鈉的醬汁以減低身體負擔，並搭配含維生素C的水果，像是芭樂、奇異果等增加抗氧能力。

第三，飲品盡量以無糖茶類或白開水為主，制含糖飲料及酒類的攝取量，減少血糖、血脂、體重的波動。

第四，烤肉過程會產生致癌物質，恐增加癌症如胃癌、乳癌、結腸癌等發生風險，建議烤爐應鋪上一層鋁箔紙，避免食物與炭火直接接觸。

第五，疫情期間，仍要提醒民眾新冠病毒主要以飛沫傳播，所以烤肉時避免取下口罩，保持彼此距離或使用隔板很重要，另應食熟食，手部保持乾淨，可有效防止病毒感染。

另外，北市衛生局長黃世傑也指出，慶祝佳節期間，也要落實室內80人、室外300人規定，用餐使用隔板或梅花座。