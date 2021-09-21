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獨／開放內用才2週！人氣烤肉飯「GRiLL Box 」熄燈

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
GRiLL Box也會不定時推出特殊口味的烤肉飯料理。圖／擷取自Grill Box - 又一間商行粉絲頁
GRiLL Box也會不定時推出特殊口味的烤肉飯料理。圖／擷取自Grill Box - 又一間商行粉絲頁

台北民生社區的餐廳又少一間！提供特色烤肉飯、在網路上獲得許多粉絲支持的「GRiLL Box 又一間商行」近日宣佈，由於內部異動的關係，因此將於9月30日結束營業，結束僅1.5年的經營時光，許多粉絲也感到不捨。

2020年5月開幕的GRiLL Box，位於新東街與延壽街口，其最大的特色之一，就是料理團隊擁有西餐背景，甚至曾任職於名餐廳RAW。店內則供應有雞胸、雞腿、梅花豬、板腱牛、牛舌、牛橫隔膜、海鮮等不同口味的烤肉飯，價格落在160～380元不等，並且提供單點的各項肉品、時蔬與不定期的特殊菜色，還有「酒釀辣椒醬」供民眾選購。儘管開幕時間不長，但已經累積有許多支持者，在GOOGLE上累積有近300則評論，平均4.7分。

防疫期間，GRiLL Box提供有多樣化的外帶餐盒，並且於9月1日重新開放內用。但才開放2週，GRiLL Box就於官方粉絲團宣佈，由於內部異動的關係，至9月30日後結束營業。粉絲們得之後，也表示「從來沒有一間店的消失，令人如此難過」、「真的是要怒吃一波」、「真是令人惋惜的消息」、「人生中又少一極品美食」

GRiLL Box提供有多種烤肉飯，價位多落於160～380元不等。圖／擷取自Grill Box - 又一間商行粉絲頁
GRiLL Box提供有多種烤肉飯，價位多落於160～380元不等。圖／擷取自Grill Box - 又一間商行粉絲頁
GRiLL Box即將於9月30日結束營業。圖／擷取自Grill Box - 又一間商行粉絲頁
GRiLL Box即將於9月30日結束營業。圖／擷取自Grill Box - 又一間商行粉絲頁

烤肉 海鮮

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