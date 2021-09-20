500案內所／葉怡蘭、詹朴、蔣雅淇親臨 感受創作新能量

青年質感媒體「500輯」所開設的期間限定店「500案內所」，於中秋連續假期迎來新一波高潮，在曾榮獲世界盃沖煮大賽冠軍的王策咖啡，以及永康街商圈的人氣名店「豊賀大酒家」雙強快閃加持下，吸引不少粉絲到場。此外，今日也有多位名人親臨現場，像是晶實科技執行長蔣雅淇、APUJAN品牌創意總監詹朴、飲食旅遊生活作家葉怡蘭等，一同感受這個由500輯衍生出來的全新創意平台。

飲食旅遊生活作家葉怡蘭一走進500案內所就被一整面創作牆所吸引，「沒想到500輯在短短1年半左右竟然做了這麼多豐富的內容，不只是平面刊物，還有各種異業合作的商品與創意活動發想，滿滿的作品透過這個實體的場域呈現出來，讓我真切的感受到傳統媒體與時俱進的企圖心以及更多可能性。覺得500輯已經不只是一本隨報紙發行的別冊，長出了自己的個性與品牌調性，有講座、有選品、有快閃店，每次的動作都讓我驚豔，很期待接下來還有什麼可以讓我耳目一新的新作品。」

APUJAN品牌創意總監詹朴興奮地說，「很開心看到之前與500輯合作的封面內容被貼在創作牆上，也很開心看到500案內所集結了這麼多品牌、創作者，尤其『豊賀大酒家』是我本來就很喜歡的店。覺得台北就是需要更多生活上的事件，哪怕是很小的變化，每天、每週都能帶來生活中不同的樂趣，並成為這個城市的養分。我自己很喜歡去年『500趴』，能夠看到各種創作、品牌以市集文化的樣貌實體化呈現出來，希望500輯可以成為集結更多創意、認識並體驗更多品牌的大平台。」

晶實科技執行長蔣雅淇說，「每次參加『500輯』的活動就能夠看到許多台灣年輕新生命、新活力，所以每場活動我都不希望錯過，500案內所的每個商品我也都超想買，每個品牌都非常值得被更多人看到，而入口創作牆的每位創作者也都應該被更多人認識。覺得透過500輯的文字與500案內所的具體呈現，都可以看到一股台灣新崛起的力量，是新興品牌與傳統媒介的全新結合。」

今日於500案內所參與「第四波咖啡頂尖對談」的興波咖啡創辦人吳則霖、鄒築園創辦人方政倫與寫樂文化發行人韓嵩齡，也透過來參與民眾的熱情回饋而感到被鼓舞。

吳則霖表示，「透過這次活動以及對談講座直接接觸到許多一般消費者，以前會只想要把自己本分的專業做好就好，但透過與民眾接觸，可以為品牌帶來更多刺激，不只是產品本身，包裝、美學也都很重要，在競爭越來越激烈的大環境下，應該要思考如何帶給消費者更完整的消費體驗。而這個空間就像一個全方位的溝通平台，讓大家都能接觸到新的品牌、新的體驗。」

鄒築園創辦人方政倫指出，「台灣咖啡產業已經相當成熟，從產地到銷售整個產業鍊也很完整。但透過500案內所這個多元展覽空間當媒介，透過各種文創商品、生活用品，結合咖啡的元素，感受到串連不同產業跨界互相加持的強大力量，也同時拉近與消費者的距離。將我的農田經驗借助500輯的力量，為整體產業發展注入更多新活力，這也是近幾年台灣許多產業都蓬勃發展、且能量非常強勁的重要原因。」