1折吃黑椒烤米鴨！玖尹10道「紅蟳、沙公料理」上桌

隨著秋季到來，主打新派粵菜與精緻港點的時尚中餐廳「玖尹」，自即日起至11月30日期間，以產地直送的紅蟳、沙公，推出一系列秋蟹盛宴，共計有陳年花雕浸熟紅蟳、粵式古法黑椒焗秋蟹等10道菜色。點購指定料理，還可以98元優惠價，加購原價988元的「黑椒烤米鴨」。

玖尹此次透過清蒸、酒漬、生焗、鹽焗、香辣、煨煮等多元手法，呈現出秋蟹的時令滋味。其中，紅蟳的肉質細緻、蟹黃飽滿，因此「陳年花雕浸熟紅蟳」，選用18年以上的花彫酒，調和紹興酒、3種醬油與多種香料，將清蒸紅蟳浸漬2天，吸收濃郁醬汁，演繹出「醉熟蟹」的迷人風味，每份1,288元。「廣東豆豉生焗紅蟳」則是經典粵式料理，將蒜頭、紅蔥頭、甘蔥於砂鍋內拌炒，再放入新鮮紅蟳生焗，起鍋前再淋上高粱酒點火炙燒，兼具視覺、嗅覺與味覺效果，每隻1,288元，2隻2,088元。除此之外，主廚還推出有「花雕鹽焗紅蟳」與「紅蟳玉米雞湯煲」等紅蟳料理，各為1,288、1,388元。

針對肉質飽滿的沙公，玖尹則以香辣醬汁搭配上不同佐料的方式呈現。「粵式古法黑椒焗秋蟹」將黑胡椒原粒與黑胡椒粉製作成黑胡椒醬，搭配沙公更能呈現肉質的鮮香，再用法國麵包沾附品嚐，每份2,088元。「獅城辣椒蟹」的醬汁，融合小米椒、美人椒、辣椒醬、馬拉盞等不同層次的辣香，搭配厚實蟹肉顯現鮮辣辛香，並搭配上酥香的小饅頭食用，每份2,088元。另外還有「啤酒蒜蓉沙公」、「魚籽芙蓉蟹肉炒飯」，以及「青芥蟹肉酥」、「蟹黃小籠包」等料理與點心可供選擇。