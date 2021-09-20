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艾美獎紅毯／麗塔瓊斯氣場稱霸 安亞泰勒喬伊美背搶鏡
第73屆艾美獎於洛杉磯當地時間2021年9月19日舉辦。今年艾美獎的紅毯活潑有趣，珠寶的搭配在色彩上除了永遠經典的百搭白鑽，也有許多繽紛的彩色寶石與禮服的撞色對比，整體活潑大膽而華麗。而在珠寶的搭配上，女星多以大型耳環和大型項鍊營造主要視覺，將珠寶配戴在頭髮上作為裝飾的風潮，也從紐約大都會慈善晚宴的紅毯吹到艾美獎來。
資深女星凱薩琳麗塔瓊斯（Catherine Zeta-Jones）與與入圍的夫婿麥可道格拉斯合體亮相，她以超奢華澎湃的瀑布式鑽石項鍊搭配葡萄紫色晚禮服，完美展現過人的氣場。美國當紅新生代女星Yara Shahidi，以份量感十足的卡地亞（Cartier）Cactus de Cartier仙人掌系列黃金項鍊和耳環，配上鮮綠色的禮服，視覺效果極佳。最大驚喜之一是Tiffany代言人安亞泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），正面看優雅端莊點綴精緻耳環，轉身纖長細緻的鑽石長項鍊沿著美背垂瀉而下，則是傳奇設計師Elsa Peretti的經典創作。
選擇耳環的女星之一，為拿下最佳女主角的凱特溫絲蕾（Kate Winslet）。她在競爭最激烈的「死亡組」視后獎項中能脫穎而出，或許耳畔一對來自Fred Leighton Jewelry的白色拓帕石鑽石耳環正是她的幸運物。「緋紅女巫」伊莉莎白歐爾森（Elizabeth Olsen）穿了自家雙胞胎姊妹創立的品牌The Row一襲白色禮服，搭配蕭邦將近70克拉的水晶燈式華麗鑽石耳環，也是備受好評的紅毯造型。同樣是白攥耳環的同色系tone-on-tone配法，擔任頒獎人的凱莉華盛頓（Kerry Washington）則選了款式別緻的DE BEERS的垂墜鑽石耳環與銀色的合身馬甲禮服。
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