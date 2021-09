艾美獎紅毯／麗塔瓊斯氣場稱霸 安亞泰勒喬伊美背搶鏡

第73屆艾美獎於洛杉磯當地時間2021年9月19日舉辦。今年艾美獎的紅毯活潑有趣,珠寶的搭配在色彩上除了永遠經典的百搭白鑽,也有許多繽紛的彩色寶石與禮服的撞色對比,整體活潑大膽而華麗。而在珠寶的搭配上,女星多以大型耳環和大型項鍊營造主要視覺,將珠寶配戴在頭髮上作為裝飾的風潮,也從紐約大都會慈善晚宴的紅毯吹到艾美獎來。

資深女星凱薩琳麗塔瓊斯(Catherine Zeta-Jones)與與入圍的夫婿麥可道格拉斯合體亮相,她以超奢華澎湃的瀑布式鑽石項鍊搭配葡萄紫色晚禮服,完美展現過人的氣場。美國當紅新生代女星Yara Shahidi,以份量感十足的卡地亞(Cartier)Cactus de Cartier仙人掌系列黃金項鍊和耳環,配上鮮綠色的禮服,視覺效果極佳。最大驚喜之一是Tiffany代言人安亞泰勒喬伊(Anya Taylor-Joy),正面看優雅端莊點綴精緻耳環,轉身纖長細緻的鑽石長項鍊沿著美背垂瀉而下,則是傳奇設計師Elsa Peretti的經典創作。