無懼疫情 微風廣場周年慶首四日業績逆勢增2成

雖然大環境受疫情影響，微風廣場表示，今年周年慶首四日對比去年周年慶業績仍逆勢成長2成，周末人潮對比上周也增加近3成。尤其精品及寢具業績表現亮眼，因新開幕的Simmons旗艦店帶動二樓人流，使寢具業種於周慶首兩日已有破千萬的表現。

微風指出，中秋聚餐微風廣場周慶期間各主題餐廳中午及晚間餐期皆客滿需現場排隊，餐飲業績對比上周成長4成以上，而明天的中秋節訂位，晚餐時段上海茶樓、香茅廚，訂位狀況約落在8成，22:02火鍋、鍋Bar訂位約落在6成左右。

微風表示，由於大部分民眾還是會擔心疫情，因此消費者大多選擇宅家烤肉，Breeze Super中秋連假四天，從上周五下半天開始人潮湧現，周六日人潮達到最高峰，比起平日人潮約多出五成，周六日兩天，以精肉、海鮮食材及熟食特別熱銷，比起平時成長兩到三倍。

此外，微風也說，歐美日烤肉燒肉醬及海鹽香料等同步攀升，今年主打的熟食三大天王豬腳、炙燒牛肉、肋排以及串燒盛合等銷售數字更倍數成長，預估秋節連假將帶動整體業績成長超過5成。