日系輕珠寶AHKAH 全新總監Katie Hillier注入英倫活力

來自日本的TASAKI珠寶,旗下輕珠寶品牌AHKAH,於2020年迎來全新創意總監Katie Hillier。如今,嶄新風貌的AHKAH signature系列新品在本季登場。全新系列以「finding beauty」為主題:在我們生活周遭總是圍繞著美麗的事物,即使我們一開始並未注意到它。

系列以那些偶然遇見生活中尚未被發現的美麗事物,以及美麗的事物無所不在,將伴隨著時間的流逝及從未來的希望中找到它為靈感,層層演繹出不同的珠寶設計,例如AHKAH spring系列以象徵AHKAH的「A」英文字母為靈感,以薔薇石英、拓帕石等粉色調的彩色寶石,刻畫陽光映照出的細緻光彩。cerf-volant系列靈感來自無數風箏在天空中飄揚的景色,以三角形切割的鑽石表現出陽光反射下動態且細膩的光線。