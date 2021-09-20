日系輕珠寶AHKAH 全新總監Katie Hillier注入英倫活力
來自日本的TASAKI珠寶，旗下輕珠寶品牌AHKAH，於2020年迎來全新創意總監Katie Hillier。如今，嶄新風貌的AHKAH signature系列新品在本季登場。全新系列以「finding beauty」為主題：在我們生活周遭總是圍繞著美麗的事物，即使我們一開始並未注意到它。
系列以那些偶然遇見生活中尚未被發現的美麗事物，以及美麗的事物無所不在，將伴隨著時間的流逝及從未來的希望中找到它為靈感，層層演繹出不同的珠寶設計，例如AHKAH spring系列以象徵AHKAH的「A」英文字母為靈感，以薔薇石英、拓帕石等粉色調的彩色寶石，刻畫陽光映照出的細緻光彩。cerf-volant系列靈感來自無數風箏在天空中飄揚的景色，以三角形切割的鑽石表現出陽光反射下動態且細膩的光線。
活躍於倫敦及紐約的Katie Hillier，是公認創意十足的傑出飾品設計師，曾為許多設計師品牌如Stella McCartney、House of Holland、Victoria Beckham等打造深受歡迎的作品。她並曾於於2013年至15年間擔任Marc by Marc Jacobs的創意總監。AHKAH的姐妹品牌TASAKI，也長期與以紐約為據點的國際服裝設計師合作，如Thakoon Panichgul、Prabal Gurung等，有別於傳統珠寶設計的視野，為品牌注入深具辨識度的時髦魅力。
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