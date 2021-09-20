i趣東北角來拿振興券抽好禮 套裝體驗取代走馬看花

多數人走訪東北角置身山色，眺望海景，短暫停留放空心靈，就覺心曠神怡。在地觀光業者過去多單打獨鬥，現在跨業結盟推薦深度旅遊，「i趣東北角 嗨翻一夏」9月上路，民眾可自行規畫專屬深度旅遊行程，享受東北角全新旅遊體驗。

東北角風管處長馬惠達說，觀光服務業在為遊客創造畢生難忘的回憶，讓遊客離開後仍能念念不忘才算成功。大東北角地區許多默默耕耘的職人，過去分散各地打拚，如今共同創造觀光路線聚光效應，點亮東北角旅遊廊道。

「i趣東北角 嗨翻一夏」9月開跑，現在上臉書「東北角之友」粉絲專頁填寫問卷，就有機會獲得「大東北角觀光圈振興券」，消費滿300折抵100；至指定店家填寫問卷，還可加碼抽「東北角專屬好禮」。

想親海的遊客，龍洞灣海洋公園有浮潛、獨木舟及潛水課程；龍洞四季灣除了海水戲水池，還為毛小孩打造寵物游泳池。福容大飯店福隆店旁的福隆帆船俱樂部，提供趴板、衝浪、SUP立式滑槳、獨木舟、風浪板、OP帆船、雷射帆船、hobiecat雙體帆船講解教學，租借器材就能體驗。

東北角藍灣海濱休憩園區可觀賞海濱植披的接龍拉拉車遊程、海水浴場沙灘活動，閩南式建築的半室外咖啡廳裝飾龍角蕨造景，讓人感受到濃濃南洋風情。龍門露營渡假基地是1991年、2001年世界大露營指定場地，除烤肉、跳塔打漆彈、騎單車活動，也可划獨木舟從水路認識貢寮。