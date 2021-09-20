真力時助EXTREME E「北極X」極限電動車挑戰格陵蘭冰河

Extreme E是今年首創關注全球環境問題的全新賽車錦標賽。率先採用氫燃料電池技術零排放能源動力的電動休旅車（SUV）會在世界各地受到氣候與環境問題破壞或影響的極端環境進行共5場比賽，以喚起人們對於氣候變遷與人類干涉對世界一些最偏僻地帶的影響。身為Extreme E官方計時暨創始合作夥伴，瑞士製表品牌真力時（ZENITH）和參賽隊伍一起在格陵蘭的康克魯斯瓦格（Kangerlussuaq）附近的羅素冰河（Russel Glacier）上舉辦了史上首次重大賽車活動，是繼沙烏地阿拉伯阿勒烏拉地區（Al Ula）沙丘的首場Extreme E電動車越野錦標賽以及塞內加爾玫瑰湖（Lac Rose）紅樹林的第二場比賽後，首季賽事的第三場比賽。

EXTREME-E的「傳承計畫」（Legacy Program）旨在為比賽舉辦地帶來環保意識及新倡議。除了主要獎項外，ZENITH也特別設立「ZENITH精彩時刻」獎予社群媒體票選而出的表現優秀的車手。這次頒發的第二座「ZENITH精彩時刻」獎得獎者為美國Chip Ganassi Racing車隊的Kyle LeDuc；他在塞內加爾『海洋 X』大獎賽資格賽中締造了最快的合格時間成績。真力時將於下個月（10月）23日與24日於薩丁尼亞的EXTREME E「島嶼X」賽事宣布「北極X」賽事的「精彩時刻」獎得主。 Extreme E賽事本季第3場比賽於格陵蘭的羅素冰河舉辦。圖／真力時提供 真力時為Extreme E電動車極限賽事官方計時暨創始合作夥伴。圖／真力時提供 真力時為Extreme E電動車極限賽事官方計時暨創始合作夥伴。圖／真力時提供 Extreme E賽事本季第3場比賽於格陵蘭的羅素冰河舉辦。圖／真力時提供