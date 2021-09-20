快訊

不斷更新／國5北返車潮激增！雪隧回堵7公里 宜蘭頭城段紫爆

確保幼兒園事件落幕 新北「強化2級警戒」延長至23日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

真力時助EXTREME E「北極X」極限電動車挑戰格陵蘭冰河

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Extreme E賽事本季第3場比賽於格陵蘭的羅素冰河舉辦。圖／真力時提供
Extreme E賽事本季第3場比賽於格陵蘭的羅素冰河舉辦。圖／真力時提供

Extreme E是今年首創關注全球環境問題的全新賽車錦標賽。率先採用氫燃料電池技術零排放能源動力的電動休旅車（SUV）會在世界各地受到氣候與環境問題破壞或影響的極端環境進行共5場比賽，以喚起人們對於氣候變遷與人類干涉對世界一些最偏僻地帶的影響。身為Extreme E官方計時暨創始合作夥伴，瑞士製表品牌真力時（ZENITH）和參賽隊伍一起在格陵蘭的康克魯斯瓦格（Kangerlussuaq）附近的羅素冰河（Russel Glacier）上舉辦了史上首次重大賽車活動，是繼沙烏地阿拉伯阿勒烏拉地區（Al Ula）沙丘的首場Extreme E電動車越野錦標賽以及塞內加爾玫瑰湖（Lac Rose）紅樹林的第二場比賽後，首季賽事的第三場比賽。

EXTREME-E的「傳承計畫」（Legacy Program）旨在為比賽舉辦地帶來環保意識及新倡議。除了主要獎項外，ZENITH也特別設立「ZENITH精彩時刻」獎予社群媒體票選而出的表現優秀的車手。這次頒發的第二座「ZENITH精彩時刻」獎得獎者為美國Chip Ganassi Racing車隊的Kyle LeDuc；他在塞內加爾『海洋 X』大獎賽資格賽中締造了最快的合格時間成績。真力時將於下個月（10月）23日與24日於薩丁尼亞的EXTREME E「島嶼X」賽事宣布「北極X」賽事的「精彩時刻」獎得主。

Extreme E賽事本季第3場比賽於格陵蘭的羅素冰河舉辦。圖／真力時提供
Extreme E賽事本季第3場比賽於格陵蘭的羅素冰河舉辦。圖／真力時提供
真力時為Extreme E電動車極限賽事官方計時暨創始合作夥伴。圖／真力時提供
真力時為Extreme E電動車極限賽事官方計時暨創始合作夥伴。圖／真力時提供
真力時為Extreme E電動車極限賽事官方計時暨創始合作夥伴。圖／真力時提供
真力時為Extreme E電動車極限賽事官方計時暨創始合作夥伴。圖／真力時提供
Extreme E賽事本季第3場比賽於格陵蘭的羅素冰河舉辦。圖／真力時提供
Extreme E賽事本季第3場比賽於格陵蘭的羅素冰河舉辦。圖／真力時提供

氣候變遷 車手 社群媒體

延伸閱讀

我不能呼吸中國翻版？ 廣州電動車駕駛遭警膝壓

ESG基金 搭碳中和順風車

問世不到兩年　ŠKODA iV電動車系達成10萬輛生產里程碑！

太夯了供不應求！　Porsche Taycan下訂後要等半年才能交車

相關新聞

日系輕珠寶AHKAH 全新總監Katie Hillier注入英倫活力

來自日本的TASAKI珠寶，旗下輕珠寶品牌AHKAH，於2020年迎來全新創意總監Katie Hillier。如今，嶄新...

i趣東北角來拿振興券抽好禮 套裝體驗取代走馬看花

多數人走訪東北角置身山色，眺望海景，短暫停留放空心靈，就覺心曠神怡。在地觀光業者過去多單打獨鬥，現在跨業結盟推薦深度旅遊...

真力時助EXTREME E「北極X」極限電動車挑戰格陵蘭冰河

Extreme E是今年首創關注全球環境問題的全新賽車錦標賽。率先採用氫燃料電池技術零排放能源動力的電動休旅車（SUV）...

遠傳5G勇奪世界第一 Opensignal全球評比摘三金

國際行動網路調查權威Opensignal公布最新「全球5G行動網路體驗報告」，統計2021上半年全球電信商5G服務帶給用...

東北角營區、哨所都有美食 口袋名單同行旅遊很加分

「i趣東北角 嗨翻一夏」行程9月上路，民眾出門旅行想要盡興，「吃」的安排不能馬虎。東北角舊草嶺環狀線自行車道，海景咖啡屋...

豪門離婚促成史上最驚人藝術拍賣！蘇富比將賣麥克羅威

紐約蘇富比（Sotheby’s）上週宣布將於今年11月15日及明年5月分兩場專場拍賣萬眾矚目的麥克羅威收藏（The Ma...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。