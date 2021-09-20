遠傳5G勇奪世界第一 Opensignal全球評比摘三金

國際行動網路調查權威Opensignal公布最新「全球5G行動網路體驗報告」，統計2021上半年全球電信商5G服務帶給用戶的體驗排名。報告指出，遠傳在「5G下載速度」、「5G上傳速度」以及「5G影音體驗」三項關鍵指標均榮獲世界第一的殊榮，其中「5G下載速度」更是繼2020全球評比後再創巔峰，平均速度直飆447.8Mbps，超越位居第二名韓國SK Telecom的417.6Mbps，向世界展現台灣電信品牌堅強實力。

遠傳總經理井琪表示：「遠傳持續用心建設，全網採用愛立信設備，並不斷優化網路，致力提供台灣消費者最佳5G體驗。此次在Opensignal評比中榮獲三項世界第一，不僅是對遠傳的最高榮譽與肯定，也向世界展示台灣政府對5G成功的規劃與推行，奠定台灣成為數位國家的關鍵基礎。」

疫情改變民眾生活型態，對於行動網路的使用也愈加依賴，遠傳世界第一的5G網速，憑藉高速、低延遲、大連結的特性，讓未來智慧公車、智慧路燈、自駕無人車都將成為新日常。而5G在娛樂領域更是大放異彩，不但讓遊戲體驗更加順暢，高畫質影音、多視角演唱會、AR、VR應用也將更廣泛，甚至可提供4K、8K超高解析度影片進行VR體驗，5G不僅讓在家跨年連線倒數零延遲，線上直播、視訊會議也不怕塞車。