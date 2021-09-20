快訊

不斷更新／國5北返車潮激增！雪隧回堵7公里 宜蘭頭城段紫爆

確保幼兒園事件落幕 新北「強化2級警戒」延長至23日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東北角營區、哨所都有美食 口袋名單同行旅遊很加分

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
藍灣咖啡福隆店，供應香醇濃郁咖啡、咖哩飯以及美味蛋糕。圖／東北角風管處提供
藍灣咖啡福隆店，供應香醇濃郁咖啡、咖哩飯以及美味蛋糕。圖／東北角風管處提供

「i趣東北角 嗨翻一夏」行程9月上路，民眾出門旅行想要盡興，「吃」的安排不能馬虎。東北角舊草嶺環狀線自行車道，海景咖啡屋點綴其間成為亮點。馬崗哨所特有的鮑魚滷肉飯，假日才吃得到。草嶺古道虎字碑古道客棧、聽濤營區也都有特色餐飲，豐富民眾的旅程。

東北角風管區打造的舊草嶺環狀線自行車道，串連福隆到石城絕美海岸風景線。沿途多家海景咖啡屋是亮點，藍灣咖啡福隆店淺藍色的天花板裝潢，搭配香醇濃郁的咖啡、咖哩飯，不失為豔陽暴雨時段的休憩空間。

石城海岸紅磚雙層建築灆咖啡石城店，有遠眺龜山島180度觀景台，多幅宜蘭開墾圖浮雕訴說歷史軌跡。萊萊秘境由萊萊分校改建而成，從室外延伸進室內的裝置藝術是網美打卡地標，不只賣咖啡、茶飲、點心，還有平價宜蘭燒餅、海菜蛋花湯等在地美味。

馬崗哨所Empress Gallery現正展示貓畫家Pepe Shimada 插畫收藏展，還有海景第一排躺椅，讓遊客體驗高質感假期，假日鮑魚滷肉飯套餐很受歡迎。

草嶺古道虎字碑護管所原址改裝的古道客棧，是遊客快速補回登山體力的據點。大里遊客中心禾香居柴燒窯烤麵包，「虎字碑」圖騰柴燒窯烤麵包或石板披薩，搭配手沖咖啡令人難以抗拒。走訪鼻頭角到聽濤cafe來一杯冰涼繽紛氣泡飲，是炎夏絕佳享受。

鼻頭角步道中繼站聽濤café冰涼繽紛的氣泡飲，在炎夏旅程絕佳享受。圖／東北角風管處提供
鼻頭角步道中繼站聽濤café冰涼繽紛的氣泡飲，在炎夏旅程絕佳享受。圖／東北角風管處提供
馬崗哨所Empress Gallery鮑魚滷肉飯套餐，僅在假日供應。圖／東北角風管處提供
馬崗哨所Empress Gallery鮑魚滷肉飯套餐，僅在假日供應。圖／東北角風管處提供
萊萊秘境提供咖啡、茶飲和宜蘭燒餅、海菜蛋花湯等在地美味。圖／東北角風管處提供
萊萊秘境提供咖啡、茶飲和宜蘭燒餅、海菜蛋花湯等在地美味。圖／東北角風管處提供
草嶺古道虎字碑護管所原址成立的古道客棧，供應茶葉蛋、便當和冰滴咖啡、現打果汁，讓遊客補充流失的體力。 圖／東北角風管處提供
草嶺古道虎字碑護管所原址成立的古道客棧，供應茶葉蛋、便當和冰滴咖啡、現打果汁，讓遊客補充流失的體力。 圖／東北角風管處提供

咖啡 草嶺 自行車

延伸閱讀

中秋連假人潮湧入百貨 Global Mall餐廳訂位達9成

咖啡迷必收！猿田彥珈琲攜手niko and ...首推聯名系列

「我要回家」9旬海陸老兵回營區 潸然淚下被暖警送回

咖啡界的舊約聖經，挖掘咖啡的「黑」歷史

相關新聞

日系輕珠寶AHKAH 全新總監Katie Hillier注入英倫活力

來自日本的TASAKI珠寶，旗下輕珠寶品牌AHKAH，於2020年迎來全新創意總監Katie Hillier。如今，嶄新...

i趣東北角來拿振興券抽好禮 套裝體驗取代走馬看花

多數人走訪東北角置身山色，眺望海景，短暫停留放空心靈，就覺心曠神怡。在地觀光業者過去多單打獨鬥，現在跨業結盟推薦深度旅遊...

真力時助EXTREME E「北極X」極限電動車挑戰格陵蘭冰河

Extreme E是今年首創關注全球環境問題的全新賽車錦標賽。率先採用氫燃料電池技術零排放能源動力的電動休旅車（SUV）...

遠傳5G勇奪世界第一 Opensignal全球評比摘三金

國際行動網路調查權威Opensignal公布最新「全球5G行動網路體驗報告」，統計2021上半年全球電信商5G服務帶給用...

東北角營區、哨所都有美食 口袋名單同行旅遊很加分

「i趣東北角 嗨翻一夏」行程9月上路，民眾出門旅行想要盡興，「吃」的安排不能馬虎。東北角舊草嶺環狀線自行車道，海景咖啡屋...

豪門離婚促成史上最驚人藝術拍賣！蘇富比將賣麥克羅威

紐約蘇富比（Sotheby’s）上週宣布將於今年11月15日及明年5月分兩場專場拍賣萬眾矚目的麥克羅威收藏（The Ma...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。