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東北角營區、哨所都有美食 口袋名單同行旅遊很加分
「i趣東北角 嗨翻一夏」行程9月上路，民眾出門旅行想要盡興，「吃」的安排不能馬虎。東北角舊草嶺環狀線自行車道，海景咖啡屋點綴其間成為亮點。馬崗哨所特有的鮑魚滷肉飯，假日才吃得到。草嶺古道虎字碑古道客棧、聽濤營區也都有特色餐飲，豐富民眾的旅程。
東北角風管區打造的舊草嶺環狀線自行車道，串連福隆到石城絕美海岸風景線。沿途多家海景咖啡屋是亮點，藍灣咖啡福隆店淺藍色的天花板裝潢，搭配香醇濃郁的咖啡、咖哩飯，不失為豔陽暴雨時段的休憩空間。
石城海岸紅磚雙層建築灆咖啡石城店，有遠眺龜山島180度觀景台，多幅宜蘭開墾圖浮雕訴說歷史軌跡。萊萊秘境由萊萊分校改建而成，從室外延伸進室內的裝置藝術是網美打卡地標，不只賣咖啡、茶飲、點心，還有平價宜蘭燒餅、海菜蛋花湯等在地美味。
馬崗哨所Empress Gallery現正展示貓畫家Pepe Shimada 插畫收藏展，還有海景第一排躺椅，讓遊客體驗高質感假期，假日鮑魚滷肉飯套餐很受歡迎。
草嶺古道虎字碑護管所原址改裝的古道客棧，是遊客快速補回登山體力的據點。大里遊客中心禾香居柴燒窯烤麵包，「虎字碑」圖騰柴燒窯烤麵包或石板披薩，搭配手沖咖啡令人難以抗拒。走訪鼻頭角到聽濤cafe來一杯冰涼繽紛氣泡飲，是炎夏絕佳享受。
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