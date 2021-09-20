獨／10億補產銷調節？ 農業界點出釋迦蓮霧內外銷3大困境

中國大陸海關宣稱今年多次在台灣進口的釋迦、蓮霧中驗出有害的「大洋臀紋粉蚧｣，今起暫時輸入中國大陸，兩者分別占整體外銷市場的97%、95%，外銷市場主要依靠中國大陸，農委會繼鳳梨後再拿出10億要內外銷與加工，但實際上，釋迦、蓮霧極度不耐儲運，也非加工品種，加上現在海空運都艱困，運費高漲，內外銷都難。

農委會說，內銷要產期調節、加強銷售與加工；外銷要提高外銷獎勵額度，強化中國以外（星馬、加拿大及港澳等市場）現有市場拓展；加強外銷冷凍鳳梨釋迦，開發日本越南新市場；實際上日本與越南並未開放台灣釋迦、蓮霧進口，仍需進行貿易談判。

國內水果加工專家、台大園藝系退休副教授許明仁表示，任何東西都可以加工，只是能不能賣、是否符合成本，在市場上能否競爭而已。鳳梨釋迦可以加工成果汁、冰品，但成本太高，東南亞的鳳梨釋迦超微酸一點叫做「soursop」，可以做成果汁，但台灣的鳳梨釋迦品種沒這麼酸，加上台灣屬於精緻農業，種出的果品較大、漂亮，屬於鮮食品種，拿去做加工不符合成本；而傳統的大目釋迦叫「suger apple」，味道很甜，加工後會苦，勉強可做冰品。

許明仁說，至於蓮霧，蓮霧很難加工，主要是蓮霧沒有味道，台灣的佳冬農會做了蓮霧的加工產品，包括果乾、蜜餞、果汁，但這些東西台灣已經很多了。

許明仁表示，台灣水果要外銷很難，原因有二，一個成本價錢問題，我國是精緻農業品質好，但生產成本太高；加上大多是鮮食品種，不耐儲運。撇開政治問題不說，大陸為何是我國農產品最好的外銷市場，主要是因為距離近，防檢疫要求不如日韓嚴格，對於不耐儲運的鮮果來說，比較沒有問題，否則去日本也要三天，還要跟東南亞的產品競爭，雙邊若沒有簽訂自由貿易協定FTA，價格很難在國際上有競爭力。

他說，上回鳳梨事件，就想到接下來是哪個農產品，當初就想到是釋迦與蓮霧，沒想到才半年，一語成讖；過去雙方情勢緩和，對方睜一隻眼、閉一隻眼，現在只是回歸檢疫規範。上回，日本也許吃了不少台灣鳳梨，但釋迦與蓮霧根本沒有開放進口，主要是因為東方果實蠅，台灣與日本要先解決防檢疫問題，日本在鳳梨事件賣了一次台灣人情，是否會再賣一次，就很難說了。

中華農企發展協會副秘書長林裕紘表示，蓮霧去東南亞沒有用，因為蓮霧原產馬來半島，一樣的品種在東南亞早就種一堆了，品種相同、價格卻只有台灣蓮霧的一半，「這樣外銷怎麼做？」以新加坡市場為例，當地的黑珍珠蓮霧一盒2.75元新幣，但台灣去的要賣超過5元新幣，冷熱檢疫都無法做，非常不耐儲運，基本上沒什麼機會。

他表示，官方要以冷凍釋迦叩關，冷凍就是食品，不是農產品，若說2018年冷凍釋迦曾經去過日本，後續也沒有長期穩定銷售，代表日本不必然能接受冷凍釋迦這產品，加上日本也有種鳳梨釋迦，狀況跟日本人吃鳳梨不相同，短期內想要寄望日本市場不容易。