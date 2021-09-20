LG A9 T系列旗艦級無線吸塵器 全面解決居家清潔痛點

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
LG A9 T系列All-in-One濕拖無線吸塵器備有6款旗艦級吸頭，靈活運用於各種居家空間，清潔不再處處受限。圖／台灣LG電子提供
LG A9 T系列All-in-One濕拖無線吸塵器備有6款旗艦級吸頭，靈活運用於各種居家空間，清潔不再處處受限。圖／台灣LG電子提供

強攻對居家清潔有最高標準要求的消費客層，LG宣布推出全新CordZeroThinQ A9 T系列All-in-One濕拖無線吸塵器，以原有的無線吸塵器清潔科技，搭配以創新科技打造的All-in-One Tower智慧集塵收納充電座，內建3段式過濾系統與UVC 紫外線消毒殺菌的自動除塵技術，一鍵按壓即可自動清潔集塵盒，同時具備收納與充電設計。此外，搭配智慧雙旋濕拖吸頭，吸塵的同時更能同步濕拖，為消費者提供高效潔淨的健康生活。

過往無線吸塵器使用時最大的痛點就是打掃完要動手清卡滿頭髮、灰塵的集塵盒，打掃到一半沒電或找不到常用的吸頭，加上在疫情期間更加頻繁的吸地、拖地頻率，都讓清潔家務變得加倍惱人。LG A9T系列的出現，就是為了解決以上困擾，獨特的All-in-One Tower智慧集塵收納充電座完美整合「自動集塵」、「充電」、「收納」3大功能，還可收納並充電替換電池，讓續航力最長達120分鐘。

A9 T系列更搭載智慧雙旋濕拖吸頭，能一次完成乾吸與濕拖，同步進行吸除地面灰塵髒汙，同時以類似打蠟的旋轉運作方式拖淨污漬，也能於地面或抹布上噴上酒精或消毒水清潔，在防疫期間達到更深層殺菌效果，省力又安心。透過LG ThinQ智慧家庭連網技術，更可以App遠端操控，即時掌握濾網狀態、電池壽命、智慧診斷與清潔日誌等多項資訊。

LG CordZeroThinQ A9 T系列All-in-One濕拖無線吸塵器共推出2款，雪霧白（A9T-ULTRA）建議售價38,900元，附贈6款吸頭，即日起於實體通路上市；夜幕灰（A9T-MAX）建議售價35,900元，附贈5款吸頭，預計11月上市。即日起至11月30日止，凡購買A9 T系列指定型號，加碼送3件吸頭組（多角度軟毛吸頭、可彎曲吸頭、彈性伸縮軟管）。

LG A9 T系列All-in-One濕拖無線吸塵器打造事半功倍的清潔體驗，「乾吸濕拖」功能同步進行，防疫期間也能於地面或抹布上噴上酒精或消毒水清潔，達到更深層殺菌效果。圖／台灣LG電子提供
LG A9 T系列All-in-One濕拖無線吸塵器打造事半功倍的清潔體驗，「乾吸濕拖」功能同步進行，防疫期間也能於地面或抹布上噴上酒精或消毒水清潔，達到更深層殺菌效果。圖／台灣LG電子提供
LG A9 T系列All-in-One濕拖無線吸塵器，獨家自動除塵科技3道過濾及2小時UVC LED紫外線殺菌，灰塵自動清潔不沾手，完美防護更安心。圖／台灣LG電子提供
LG A9 T系列All-in-One濕拖無線吸塵器，獨家自動除塵科技3道過濾及2小時UVC LED紫外線殺菌，灰塵自動清潔不沾手，完美防護更安心。圖／台灣LG電子提供
LG A9 T系列All-in-One濕拖無線吸塵器，5階段過濾程序與水洗濾網，徹底清除細菌與異味。圖／台灣LG電子提供
LG A9 T系列All-in-One濕拖無線吸塵器，5階段過濾程序與水洗濾網，徹底清除細菌與異味。圖／台灣LG電子提供
LG A9 T系列All-in-One濕拖無線吸塵器，具備All-in-One Tower智慧集塵收納充電座，一鍵按壓即可自動清潔集塵盒，集自動除塵、充電、收納一體。圖／台灣LG電子提供
LG A9 T系列All-in-One濕拖無線吸塵器，具備All-in-One Tower智慧集塵收納充電座，一鍵按壓即可自動清潔集塵盒，集自動除塵、充電、收納一體。圖／台灣LG電子提供
LG A9 T系列All-in-One濕拖無線吸塵器重磅登台，共推出2款機型，雪霧白建議售價38,900元，附贈6款吸頭、夜幕灰建議售價35,900元，附贈5款吸頭。圖／台灣LG電子提供
LG A9 T系列All-in-One濕拖無線吸塵器重磅登台，共推出2款機型，雪霧白建議售價38,900元，附贈6款吸頭、夜幕灰建議售價35,900元，附贈5款吸頭。圖／台灣LG電子提供

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