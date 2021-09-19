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還沒選好買哪款？蘋果官方影片教你怎麼挑選iPhone 13

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
iPhone 13與iPhone 13 mini的重點規格。圖／摘自蘋果官方YouTube頻道
iPhone 13與iPhone 13 mini的重點規格。圖／摘自蘋果官方YouTube頻道

iPhone 13系列9月24日即將正式開賣，上週五各平台開放預約名額後幾乎都被秒殺，根據各平台統計，有接近半數消費者都選擇了iPhone 13 Pro的天峰藍新色，但相信還是有許多選擇困難症的民眾還在掙扎要選哪一支比較好？蘋果貼心的在官方YouTube頻道（https://youtu.be/72cAe_2LAFQ）推出了一支7分半的影片，讓你快速理解4款新機的差異，更容易找到心目中的最佳選擇。

iPhone 13系列4款新機皆配備強大的A15仿生晶片、耐用度極佳的超瓷晶盾面板、支援5G以及更長的電池續航力，而眾所矚目的相機功能上，則是都提供了能自動轉換漂亮景深的「電影級」模式、可進行個人化設定的「攝影風格」，並且改善了低光源環境下的攝影性能。

iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max這2款搭載全新3鏡頭系統的新機，則是進一步擁有了具備ProMotion自動適應更新頻率技術的超Retina XDR顯示器，讓iPhone成為最適合玩手遊的裝置之一；並可透過超廣角相機達成微距拍攝、還有全新77毫米望遠相機提供的3倍光學變焦功能，適合為喜愛攝影的使用者創造更多元的構圖選擇。

影片中，蘋果也為全新「電影級」模式再次帶來了生動的拍攝示範，不只在拍攝影片時可自動轉換對焦點，偵測主體視線切換自動加入景深效果，還可以在拍攝後重新編輯景深效果，輕鬆打造有如專業電影拍攝的運鏡。而「攝影風格」新功能則是預設了4種不同風格的拍攝效果，使用者可直接選擇，或也可以依照個人偏好的「色調」與「色溫」調整參數設定，並在每次選擇時直接套用在照片上，讓拍攝效果更自然。

而這部影片還提供選色困難者搶先一窺實機色彩的好機會，還沒選好要下單哪色的民眾，趕快再回放一次仔細看！

「電影級」模式能以漂亮的景深效果和自動焦點轉移錄製人物、寵物和物體影片，讓任何人都能拍攝出電影風格的畫面。圖／摘自蘋果官方YouTube頻道
「電影級」模式能以漂亮的景深效果和自動焦點轉移錄製人物、寵物和物體影片，讓任何人都能拍攝出電影風格的畫面。圖／摘自蘋果官方YouTube頻道
iPhone 13的粉紅色與iPhone 13 Pro的天峰藍新色超吸睛。圖／摘自蘋果官方YouTube頻道
iPhone 13的粉紅色與iPhone 13 Pro的天峰藍新色超吸睛。圖／摘自蘋果官方YouTube頻道
圖／摘自蘋果官方YouTube頻道
圖／摘自蘋果官方YouTube頻道
從5.4吋的iPhone 13 mini到6.7吋的iPhone 13 Pro Max，讓喜愛不同尺寸的用戶都能選出適合的機種。圖／摘自蘋果官方YouTube頻道
從5.4吋的iPhone 13 mini到6.7吋的iPhone 13 Pro Max，讓喜愛不同尺寸的用戶都能選出適合的機種。圖／摘自蘋果官方YouTube頻道
「攝影風格」功能讓使用者可以更方便對色調、色溫、自然飽和度等進行調整，同時保留影像中像是膚色等的重要元素。圖／摘自蘋果官方YouTube頻道
「攝影風格」功能讓使用者可以更方便對色調、色溫、自然飽和度等進行調整，同時保留影像中像是膚色等的重要元素。圖／摘自蘋果官方YouTube頻道
超廣角相機的新鏡頭設計、自動對焦功能以及軟體整合，讓iPhone可以達成最近2公分的微距攝影。圖／摘自蘋果官方YouTube頻道
超廣角相機的新鏡頭設計、自動對焦功能以及軟體整合，讓iPhone可以達成最近2公分的微距攝影。圖／摘自蘋果官方YouTube頻道
iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max的重點規格。圖／摘自蘋果官方YouTube頻道
iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max的重點規格。圖／摘自蘋果官方YouTube頻道

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蘋果透過7分鐘多長度影片 協助挑選適合的iPhone 13機種

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