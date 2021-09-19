果陀劇場與傳統洗衣店首度合作 用舊衣開啟生命記憶

衣櫃裡總有幾件塵封已久的舊衣物，可以連結人們的生命記憶。果陀劇場首度與擁有70年傳統的「萬秀洗衣店」合作，打造生命劇場「八又四分之三衣服修改舖」。該劇以充滿故事的衣服為主軸，透過透過一件件的舊衣物，引導觀眾走入每一位主人翁的回憶核心，從修復衣物的過程，從中找到人生的解答或修補遺憾。

「活化歷史生命劇場」來自於果陀劇場與新光人壽慈善基金會共同主辦源自紐約 ESTA 機構所開創的藝術方案「活化歷史」的延伸。有別於職業演員，「活化歷史生命劇場」演員陣容皆來自於素人演出，劇本則改編自爺爺奶奶們的真實故事，透過戲劇完成生命經驗的傳承。「八又四分之三衣服修改舖」劇中17 位演員，年齡從9 歲到 88 歲不等，其中 5 位更是首次參加生命劇場演出。

「八又四分之三衣服修改舖」由吳宗恩擔綱編劇兼導演，劇本改編自「活化歷史」爺爺奶奶們的真實故事。描述在「晶晶成衣修改舖」神秘的老闆娘協助下，人們將衣物內的思念抽取出來、化成場景，從中找到人生疑問解答或修補遺憾。

「人們可以透過各式物件開啟記憶存取點，衣服也是。」導演吳宗恩表示，衣服是除了皮膚以外最貼近人的物件，衣物引起的記憶點因此更強烈，甚至乘載對離去之人思念，他因此創造可以從衣服抽取思念的神祕老闆娘一角。

擁有藝術管理背景的「萬秀洗衣店」品牌主理人張瑞夫，去年因疫情取消原定出國計畫，因為長時間留在家裡，從中看見傳統洗衣店式微的困境。此次帶領「萬秀洗衣店」團隊操刀「八又四分之三衣服修改舖」的服裝設計，他透露，自己有件充滿回憶與故事的老衣物─高中制服，「我永遠記得高中放榜時，秀娥阿嬤聽到錄取消息喜極而泣，因此每當我看見它，便會想起阿嬤當時的眼淚。」

●果陀劇場「八又四分之三衣服修改舖」活化歷史生命劇場11 月 20 日至 21 日於 POPOP TAIPEI 瓶蓋工廠台北製造所 M 棟演出，購票詳情請洽 TixFun 售票網或洽果陀劇場。