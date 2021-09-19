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釋迦蓮霧被禁 廈門、長三角進口台商哀號轉行

搶五倍券商機　環球攜手五大行動支付推加碼回饋30倍

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

因應中秋後政府即開放振興五倍券數位綁定，環球購物中心Global Mall搶先合作五大行動支付推加碼回饋30倍，同時，Global Mall也將加碼更多實體、數位五倍券，超越去年振興三倍券的回饋。

環球表示，環球的iMall會員使用綁定振興券的街口支付、Pi拍錢包、LINE Pay、悠遊付及台灣Pay消費，10月7日至31日至單店單筆消費滿1000元，即加贈iMall點數30倍。

此外，環球也說，中秋連假四天返鄉出遊湧人潮、車潮，如果民眾不想人擠人，享受一個輕鬆的連假時光，也推出線上線下齊推限定優惠，全台七店餐飲優惠7折起，從內用、外帶到外送一次滿足，連假四天餐廳訂位餐期時間訂位皆已達九成。

連假 中秋 環球購物中心

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