絕版最終章！JOHNNIE WALKER XR21「三國問鼎」系列

全球知名蘇格蘭威士忌品牌JOHNNIE WALKER，繼去年話題性十足的XR21「三國領袖」限定版，響應廣大威士忌迷的收藏喜好，今年質感再升級，推出三國系列最終章「三國問鼎」限定版。

即將絕版的限定系列，以三國時期的武聖關羽、謀將諸葛亮、王者問鼎天下為題，打造充滿英雄氣勢的「文韜」、「武略」及「天下」三款造型杯，縱觀全局，向現代「造局者」致敬。

滴滴珍貴、淬鍊21年以上的JOHNNIE WALKER XR21年蘇格蘭威士忌，運用精湛的調和工藝，呈現出無可比擬的飽滿香氣、珍醇滑順口感；與三國領袖最終章「三國問鼎」限定版成組，展現問鼎天下的「造局者」英雄氣概。

「武略」威士忌杯款，以關雲長的青龍偃月刀和赤兔馬雄姿為設計主軸，重現關羽馳騁沙場、過五關斬六將的傲人武膽。三國英雄中不可遺忘的智者諸葛孔明，在「文韜」威士忌杯款，以羽扇象徵臥龍先生在赤壁之戰經典的草船借箭，演繹「造局者」的足智多謀。

除了盛獲好評威士忌杯款，JOHNNIE WALKER今年創新一格，加碼推出「天下」威士忌公杯，象徵造局者駕文馭武、問鼎天下的豪傑之氣。每一杯款都以沉穩黑金裝飾，襯以金色與玻璃威士忌杯身的英雄故事圖騰，展現當代美感。「文韜」、「武略」杯分別在羽扇和關刀處畫龍點睛，鑲上SWAROVSKI水鑽，呼應當代「造局者」的輝煌與榮耀。

JOHNNIE WALKER XR21年蘇格蘭威士三國系列最終章「三國問鼎」限定版，於指定酒專通路販售，將分階段上市。

首發「武略」威士忌杯款於九月上市，「文韜」威士忌杯款，與象徵問鼎天下的「天下」 威士忌公杯後續將於十月、十二月上市，無論贈禮、收藏都展現大方「造局者」品味。

JOHNNIE WALKER XR21年蘇格蘭威士忌建議售價為2900元，限量杯款數量有限，詳細購買機制敬請親洽通路。

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