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獨／7年「小圈子」義大利麵熄燈 網友：心目中的第一名

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
「Circle Pasta 小圈子」提供有多種不同口味的義大利麵。圖／擷取自Circle Pasta 小圈子粉絲頁
「Circle Pasta 小圈子」提供有多種不同口味的義大利麵。圖／擷取自Circle Pasta 小圈子粉絲頁

愛吃義大利麵的民眾，要把握最後的機會了！位於台北延吉街的人氣義大利麵店「Circle Pasta 小圈子」於近期預告即將停止營業，結束7年的歷史。許多粉絲也感到不捨，表示「天啊太難過了」、「最愛的肉醬麵」、「天啊 我心目中的第一名肉醬麵要熄燈了」。

根據官方資料的介紹，小圈子的歷史，可追溯至1998年。當時大提琴家范宗沛與雅涵共同在永康街創辦「CELLO 騎樓義大利麵」，其中小榮師傅在店內服務7年。2011年，騎樓義大利麵暫停營業。為了延續騎樓的味道，小榮師傅再於2014年開設「Circle Pasta 小圈子」。店內供應有凱薩沙拉、燻鮭魚冷盤，還有定期更換口味的義大利麵，以及多種口味的個人套餐。同時亦提供青醬、肉醬、鯷魚醬等醬料供民眾購買。在google地圖上，小圈子獲得超過700則評論，平均4.3分，乃是延吉街的人氣餐廳之一。

儘管獲得眾多粉絲支持，但小圈子在9月18日發表貼文，表示「我們下了個決定。把現有商品賣完，我們即將結束營業。」隨著消息一出，許多粉絲就留言表示「我從騎樓時期開始跟～都20個年頭了！你們竟然要結束營業了」、「No~~~我最愛的義大利麵店」、「你們是我唯一喜歡吃的義大利麵」、「太捨不得了，以後吃不到鯷魚蘑菇怎麼辦」，顯示出無比不捨。

義大利 套餐 鮭魚

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