瞬間流量過大當機！RAW新菜World Tour III將重啟訂位

一次網羅28顆米其林星星的RAW新菜單「World Tour III」，於9月15日中午12點開放訂位時，由於瞬間流量過大，同時在線3萬人，系統每秒鐘被讀取超過10萬次桌位和剩餘天數，導致系統當機。預計於9月24日中午12時，再度開放訂位。

RAW的訂位合作夥伴EZTABLE創辦人暨CEO陳翰林（Alex Chen）透過公開聲明指出：「RAW是EZTABLE三千多家餐廳中，最熱門、流量最高的餐廳。」他同時表示，「我們正在努力升級我們的系統以至於能負載超過三萬（組）人，並運算十萬次以上的桌位運算原則。」