瞬間流量過大當機！RAW新菜World Tour III將重啟訂位
一次網羅28顆米其林星星的RAW新菜單「World Tour III」，於9月15日中午12點開放訂位時，由於瞬間流量過大，同時在線3萬人，系統每秒鐘被讀取超過10萬次桌位和剩餘天數，導致系統當機。預計於9月24日中午12時，再度開放訂位。
RAW的訂位合作夥伴EZTABLE創辦人暨CEO陳翰林（Alex Chen）透過公開聲明指出：「RAW是EZTABLE三千多家餐廳中，最熱門、流量最高的餐廳。」他同時表示，「我們正在努力升級我們的系統以至於能負載超過三萬（組）人，並運算十萬次以上的桌位運算原則。」
RAW新菜單「World Tour III」是主廚江振誠（Chef Andre）暖心號召世界各地的大廚好友們，橫跨三大洋、四大洲，集結13間縱橫世界50大餐廳排名與米其林指南的頂級餐廳與名廚，在疫情下所共同創作的菜單，預計10月27日正式推出，套餐每人6,600元＋10%。
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