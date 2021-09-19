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咖啡迷必收！猿田彥珈琲攜手niko and ...首推聯名系列
來自東京惠比壽的猿田彥珈琲慶祝登台3周年，首度攜手日本風格品牌niko and … 推出一系列限定聯名飲品、餐點、生活雜貨及服飾，9月28日起全台獨家發售。
鳳梨是台灣代表水果之一，猿田彥首席日籍咖啡師前寺祐太研發的「猿田彥珈琲 X niko and … 金鑽鳳梨咖啡拿鐵」，特別挑選帶有清爽果香的中烘焙咖啡豆，再搭配上台灣在地盛產的鳳梨調配而成的鳳梨醬，喝出咖啡層次風味。秋季料理帶來「猿田彥珈琲 X niko and … 茴香雞肉咖哩麵包」，以特調香料與雞肉、洋蔥手工拌炒的濃郁餡料，夾入niko and ... 的招牌麵包中，再鋪上香濃起司，帶來濃濃日式風味。
除了限定餐點，猿田彥珈琲與niko and … 也跨界推出一系列以「日式咖啡店」主題打造的限定聯名周邊商品：「猿田彥珈琲X niko and … 聯名TEE」，以充滿日本元素的猿田彥經典圖樣，集結日式傳統浮世繪風格的藝妓、猿田彥神社、鳥居、富士山、櫻花等，以黑白色調成熟風格印製於T恤上，袖臂右側手寫風格的＂We want to bring a smile to your face with just one cup of coffee＂字樣。
「猿田彥珈琲X niko and … 聯名靠墊」則將咖啡豆豆袋化身成可愛的柔軟靠墊；此外，還有一系列濾掛包、馬克杯、飲料提袋、環保購物袋等猿田彥珈琲X niko and… 聯名商品，值得咖啡迷收藏。9月28日起於猿田彥珈琲全門市及niko and ... 全店鋪和台灣官網獨家開賣。凡於猿田彥誠品門市店點消費，單筆滿888元再贈200元誠品實體門市及誠品線上抵用券。
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