咖啡迷必收！猿田彥珈琲攜手niko and ...首推聯名系列

來自東京惠比壽的猿田彥珈琲慶祝登台3周年,首度攜手日本風格品牌niko and … 推出一系列限定聯名飲品、餐點、生活雜貨及服飾,9月28日起全台獨家發售。

鳳梨是台灣代表水果之一,猿田彥首席日籍咖啡師前寺祐太研發的「猿田彥珈琲 X niko and … 金鑽鳳梨咖啡拿鐵」,特別挑選帶有清爽果香的中烘焙咖啡豆,再搭配上台灣在地盛產的鳳梨調配而成的鳳梨醬,喝出咖啡層次風味。秋季料理帶來「猿田彥珈琲 X niko and … 茴香雞肉咖哩麵包」,以特調香料與雞肉、洋蔥手工拌炒的濃郁餡料,夾入niko and ... 的招牌麵包中,再鋪上香濃起司,帶來濃濃日式風味。

除了限定餐點,猿田彥珈琲與niko and … 也跨界推出一系列以「日式咖啡店」主題打造的限定聯名周邊商品:「猿田彥珈琲X niko and … 聯名TEE」,以充滿日本元素的猿田彥經典圖樣,集結日式傳統浮世繪風格的藝妓、猿田彥神社、鳥居、富士山、櫻花等,以黑白色調成熟風格印製於T恤上,袖臂右側手寫風格的"We want to bring a smile to your face with just one cup of coffee"字樣。