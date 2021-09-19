抽到現賺2000萬！山崎55年認購權抽獎活動開跑

數量極為珍稀的山崎55年單一麥芽日本威士忌，2020年首度在日本發布限量100瓶，獲得全球最頂尖威士忌愛好者的推崇與收藏；本月將陸續於全球指定市場上市，首發指標市場包括美國、英國、中國大陸和台灣。山崎55年單一麥芽日本威士忌在台灣市場的建議售價為新台幣176萬元；台灣威士忌愛好者將可透過「Beam Suntory 威士忌愛好會」LINE@官方帳號，參加「山崎55年單一麥芽日本威士忌認購權抽獎活動」。

山崎55年單一麥芽日本威士忌於2020年6月釋出100瓶，供日本當地居民用「抽選方式」購買；同年8月邦瀚斯（Bonham’s）於香港舉辦的拍賣會上，山崎55年便以港幣620萬元（約合台幣2,200萬元）成交。以這個價值來推估，台灣的威士忌愛好者，若抽到在台售價176萬元的山崎55年再轉手賣出，幾乎等同至少現賺2000萬元。

在2020年備受期待的山崎55年單一麥芽日本威士忌全球首次發布會中，三得利表達了對無價時光與日本威士忌創始家族的致敬之意。2020年裝瓶的山崎55年單一麥芽日本威士忌，是三得利有史以來最高年份的作品，稱頌了日本1960年代、象徵三得利歷經重大轉變的「昭和」時代。

為了履行回饋社會的承諾，Beam Suntory將從每瓶銷售所得中捐款5,000美元給「白橡木計畫」，共計50萬美元。「白橡木計畫」一直以來都致力於推動美國白橡樹森林的永續生態經營。

酒精濃度46％的山崎55年單一麥芽日本威士忌，是三得利三代調酒師橫跨時空的大師傑作。1960年在三得利創始人鳥井信治郎（Shinjiro Torii）的監製下蒸餾而成，將酒液置於日本獨特水楢桶中進行陳釀。1964年在三得利第二代首席調酒師佐治敬三（Keizo Saji）監製下，接續採用白橡木桶進行酒液陳釀。

而在三得利第五代首席調酒師福與伸二（Shinji Fukuyo）與第三代調酒師鳥井信吾（Shingo Torii）密切合作下，運用獨特的調和工藝，充分展現了山崎55年單一麥芽日本威士忌蘊含的厚實深度、複雜性和智慧。威士忌酒液呈現深琥珀色，散發檀香木和熟成水果的馥郁香氣，甜美風味中帶著微苦與水楢桶特有的木質調香氣，餘韻是甘甜而豐富的悠長層次。

「在調和山崎55年單一麥芽日本威士忌的過程中，靈感來自不斷流逸的時光和『侘寂』──日本人相信不完美終究能促成完美。」福與伸二表示。「雖然我常常視其它特級陳年威士忌為藝術，但我認為山崎55年單一麥芽日本威士忌更像一尊佛像：靜謐而神秘，需要時間來感受真正的內在之美。」

山崎55年瓶身為水晶瓶，書法字體「山崎」兩字以噴砂技術精心鐫刻，瓶標燙金砂、髹漆。瓶口以手工製作的越前和紙包覆，並以京都傳統工藝京編繩打結。每瓶酒都裝在日本獨有水楢木訂製而成的木盒裡，盒身髹上駿河漆。

欲一睹山崎55年頂級奢華日本威士忌風采之威士忌愛好者，憑加入「Beam Suntory 威士忌愛好會」之官方LINE@會員（https://maac.io/1xgfS），即可入場參觀，為符合政府防疫宣導，現場參觀人數將進行人流管控。參觀地點為Regent Taipei台北晶華酒店VIP Room 5&6 （4樓），參觀時間為9月25日（六），下午兩點十五分至三點半。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康