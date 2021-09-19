誠品信義會員之夜 逾20場音樂LIVE、藝文表演活動公開

誠品生活周年慶首日，9月24日晚間19:00起於誠品信義店舉辦「觸動幸福時刻」會員之夜，推出逾20場藝文派對邀民眾周末下班來放鬆。

6樓LIVE音樂會與MyMusic共同合作打造「觸動時刻，音樂現場」，邀請金曲新人獎得主?te壞特、創作歌手柯有倫、顏社饒舌歌手春艷、創作才子李權哲、新秀樂團溫蒂漫步等7組歌手輪番登場，帶來不同創作曲風的演出。

3樓典藏敦南專區邀請即將上映的浪漫愛情電影《再說一次我願意》導演率領男女主角郭書瑤、蔡凡熙分享幕後故事，歌手鼓鼓也將獻唱電影插曲；金曲評審團獎萬芳將跨界與詩人徐珮芬選詩朗讀，並現場演唱多首熱門歌曲。

2樓書區由「舞工廠踢踏舞團」12位舞者為誠品書店量身打造舞蹈演出，台灣舞團「小事製作」則在1樓戶外廣場以沉浸式劇場概念，帶來打破傳統的即興舞蹈演出。親子同行的會員朋友可以到5樓森活遊藝區，雲門教室以繪本《大海的星願》，透過「布卡蛙海底冒險趣」為主題，邀請親子朋友打開身體，快樂舞動。

1樓五米大道邀音樂才女林逸欣帶來優美小提琴加鋼琴二重奏、金曲獎演奏類最佳專輯製作人「非/密閉空間」也運用電子和爵士碰撞出驚喜旋律；3樓琴藝空間則有知名鋼琴手翁家怡與低音貝斯手池田欣彌的台日爵士二重奏獻藝，期間持誠品人APP會員畫面還可免費兌換「臺虎生啤酒」搭配爵士樂。同在3樓的誠品音樂館即日起至9月30日推出《聲存指南》聲景資料庫微型展，提供在地豐富聲景，聽見屬於台灣的聲音。3樓COOKING STUDIO特別邀請日銷2,000顆菠蘿麵包的台中排隊名店「柳川や」主廚艾力克，現場傳授好吃菠蘿麵包的製作撇步。

誠品線上首次打造「誠品線上實體快閃店」9月24日起於信義店B1限時7天體驗，線上全站同慶9月24日至9月26日圖書7.9折、非書8.5折起。