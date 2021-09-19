快訊

新冠起源快找到了？竂國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

不斷更新／國3南向422.4公里6車連環撞 全線暫時管制封閉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百貨祭連假優惠、異國美食新登場 群搶中秋商機

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
中秋連假，百貨推出各式主題活動與優惠。本報資料照
中秋連假，百貨推出各式主題活動與優惠。本報資料照

中秋連假適逢百貨秋季改裝有許多異國美食、流行新櫃報到，百貨推出各式主題活動與優惠，讓民眾連假外出堅守防疫規範外，也能適時療癒一下心情。

新光三越台北信義新天地秋季新櫃陸續開幕，包括HERMÈS Parfums & Beauté正櫃在A8登場、Jo Malone London A4全新店裝登場。異國新美食分別有A11的妻家房韓式料理、A8的帕泰家Baan Phadthai、這味泰泰，古早味手搖飲「龜記」進駐A11 2樓空橋，韓國街頭新興潮牌COVERNAT全台首發店進駐A11，A9 B1則有全新居家寢具專區，包含TENDAYS、席夢思、席伊麗、金格名床等品牌重新開幕，總共超過48家新品牌登場。

話題動漫「咒術迴戰」快閃首站進駐新光三越信義A11，集結300款日本空運和台灣限定的咒術迴戰周邊商品，同時還有「獄門疆巨型扭蛋機」登場。A8的日本人氣可麗餅gelato pique café推出三款超萌熊貓系甜點，除了熊貓可麗餅，另有脆皮甜筒「熊貓系牛奶冰淇淋」以及「熊貓系漂浮黑咖啡」做搭配，同步推出熊貓系列周邊。吃飽還可到A9看「是誰切洋蔥」巡迴展，看台灣國寶藝師與他們的繼承者、金鐘戲劇台漫原著等多位重量級創作者齊聚一堂，展覽免費入場。

京站在中秋連假期間，加碼推出「Q點成金」活動，Q卡友單筆消費滿3,000元以上扣Q卡點數30點現抵300元。另有日本人氣品牌niko and...及KBF，全品項單筆滿3,000元抵300元，滿5,000元抵500元等優惠。另外，新品牌迎來日本ADASTRIA集團旗下的服飾品牌repipi armario，9月30日前在ADASTRIA集團(含collect point、GLOBAL WORK、niko and ...、repipi armario)憑當日京站發票單筆滿500元，即可至ADASTRIA集團任一品牌兌換100元電子抵用券一張。

統一時代百貨台北店「振興購物節」登場，推出為期3周限時優惠，9月21日前全館指定櫃位滿3000送200，中秋連假四天持icashpay或icash2.0支付，再加碼10% OPEN POINT點數回饋，合計最高達16%回饋。針對餐飲也推出「點食成金」活動，10月6日前於指定餐廳、喫茶店、店中店櫃位單筆消費滿500元可獲得一點，集滿五點即可兌換100元電子抵用券，集滿10點即可兌換300元電子抵用券。另有韓式鍋物「釜山宗家」、日本靜岡BEPPIN食堂2.0升級版「BEPPIN PASTA」、北海道湯咖哩名店「Suage」3家餐飲首店登場。

因應中秋連續假期，環球購物中心推餐飲美食7折起優惠，同時搭配外帶、外送服務，消費者可使用「無接觸外帶快取」服務，搭配近期升級改版推出「GM無接觸美食訂餐平台」，線上快速預訂、免入館內取餐，還能線上付款，提供近百家餐飲可選擇。

話題動漫「咒術迴戰」快閃首站進駐A11一樓。圖／新光三越提供
話題動漫「咒術迴戰」快閃首站進駐A11一樓。圖／新光三越提供
A8的日本人氣可麗餅gelato pique café推出三款超萌熊貓系甜點。圖／新光三越提供
A8的日本人氣可麗餅gelato pique café推出三款超萌熊貓系甜點。圖／新光三越提供
「BEPPIN PASTA」進駐統一時代百貨台北店。圖／統一時代提供
「BEPPIN PASTA」進駐統一時代百貨台北店。圖／統一時代提供
repipi armario進駐京站。圖／京站提供
repipi armario進駐京站。圖／京站提供
韓式鍋物「釜山宗家」進駐統一時代百貨台北店。圖／統一時代提供
韓式鍋物「釜山宗家」進駐統一時代百貨台北店。圖／統一時代提供
環球購物中心南港車站、板橋車站「彌生軒」推出外帶8折優惠。圖／環球購物中心提供
環球購物中心南港車站、板橋車站「彌生軒」推出外帶8折優惠。圖／環球購物中心提供

品牌 日本

延伸閱讀

中秋連假遊客湧入陽明山公園 車輛擠在停車場外進不去

蔡英文畫柚子過中秋 有貓也有狗

從東北角送愛回越南 新二代學生中秋自製電子賀卡

影／中社花市中秋禁烤肉入園數創新低少8成 紅黃花海吸人氣

相關新聞

百貨祭連假優惠、異國美食新登場 群搶中秋商機

中秋連假適逢百貨秋季改裝有許多異國美食、流行新櫃報到，百貨推出各式主題活動與優惠，讓民眾連假外出堅守防疫規範外，也能適時...

漢堡王8款產品「買1送1」！「5倍起司牛肉堡」現省139元

甫於近期推出「無麵包漢堡」的漢堡王，響應五倍券政策，自即日起至9月23日期間，限時推出8款商品「買1送1」的優惠方案，其...

「印象莫內展」首站高雄登場 打造日式步橋置身莫內花園

繼「再見梵谷—光影體驗展」掀起觀展熱潮後，「印象莫內－光影體驗展」亞洲首展在高雄登場，即日起至12月19日在新光三越高雄...

森之深憶 復古質調形塑如漫步在歐洲街道上的低歛奢華

由基地歷史脈絡及人文特色著手，在細膩的設計思維中採以復古質調的精緻工藝，打造別具風格的空間面貌。

台灣搶先全球開賣！不用1,000元無痛入手UNIQLO聯名高端潮牌新品

UNIQLO在8月時，藉由最新一期「LifeWear」雜誌裡，公布了與高端潮牌White Mountaineering聯...

500案內所／蔡珠兒、李清志現身 激盪世代文化火花

500案內所今日再度於中秋連假四日之始，舉辦名店出攤快閃活動，除了消費者熱情參與現場，包含作家朱全斌、建築與都會觀察家李...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。