百貨祭連假優惠、異國美食新登場 群搶中秋商機

中秋連假適逢百貨秋季改裝有許多異國美食、流行新櫃報到，百貨推出各式主題活動與優惠，讓民眾連假外出堅守防疫規範外，也能適時療癒一下心情。

新光三越台北信義新天地秋季新櫃陸續開幕，包括HERMÈS Parfums & Beauté正櫃在A8登場、Jo Malone London A4全新店裝登場。異國新美食分別有A11的妻家房韓式料理、A8的帕泰家Baan Phadthai、這味泰泰，古早味手搖飲「龜記」進駐A11 2樓空橋，韓國街頭新興潮牌COVERNAT全台首發店進駐A11，A9 B1則有全新居家寢具專區，包含TENDAYS、席夢思、席伊麗、金格名床等品牌重新開幕，總共超過48家新品牌登場。

話題動漫「咒術迴戰」快閃首站進駐新光三越信義A11，集結300款日本空運和台灣限定的咒術迴戰周邊商品，同時還有「獄門疆巨型扭蛋機」登場。A8的日本人氣可麗餅gelato pique café推出三款超萌熊貓系甜點，除了熊貓可麗餅，另有脆皮甜筒「熊貓系牛奶冰淇淋」以及「熊貓系漂浮黑咖啡」做搭配，同步推出熊貓系列周邊。吃飽還可到A9看「是誰切洋蔥」巡迴展，看台灣國寶藝師與他們的繼承者、金鐘戲劇台漫原著等多位重量級創作者齊聚一堂，展覽免費入場。

京站在中秋連假期間，加碼推出「Q點成金」活動，Q卡友單筆消費滿3,000元以上扣Q卡點數30點現抵300元。另有日本人氣品牌niko and...及KBF，全品項單筆滿3,000元抵300元，滿5,000元抵500元等優惠。另外，新品牌迎來日本ADASTRIA集團旗下的服飾品牌repipi armario，9月30日前在ADASTRIA集團(含collect point、GLOBAL WORK、niko and ...、repipi armario)憑當日京站發票單筆滿500元，即可至ADASTRIA集團任一品牌兌換100元電子抵用券一張。

統一時代百貨台北店「振興購物節」登場，推出為期3周限時優惠，9月21日前全館指定櫃位滿3000送200，中秋連假四天持icashpay或icash2.0支付，再加碼10% OPEN POINT點數回饋，合計最高達16%回饋。針對餐飲也推出「點食成金」活動，10月6日前於指定餐廳、喫茶店、店中店櫃位單筆消費滿500元可獲得一點，集滿五點即可兌換100元電子抵用券，集滿10點即可兌換300元電子抵用券。另有韓式鍋物「釜山宗家」、日本靜岡BEPPIN食堂2.0升級版「BEPPIN PASTA」、北海道湯咖哩名店「Suage」3家餐飲首店登場。