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漢堡王8款產品「買1送1」！「5倍起司牛肉堡」現省139元
甫於近期推出「無麵包漢堡」的漢堡王，響應五倍券政策，自即日起至9月23日期間，限時推出8款商品「買1送1」的優惠方案，其中包含5倍起司、2層牛肉的「五倍濃郁起司牛肉堡」，現省139元。另外還有隱藏版的「安格斯雙人餐」限時登場，現享59折。
漢堡王日前所推出的「究極重磅火烤牛肉堡」，採無麵包的設計，以4片經典的火烤澳洲牛肉排，搭配上當季時蔬與美式起司呈現，肉量達17.6盎司（約500公克），另外還有「超級重磅牛肉堡」同步登場，均限時供應至9月30日。
而限時推出的「買1送1」方案中，共有五倍濃郁起司牛肉堡、單犇牛肉堡、花生脆雞堡、起司脆雞堡、雙起司牛肉堡等8種方案，現省33～139元。其中「五倍濃郁起司牛肉堡」，標榜使用了5倍的起司搭配雙層牛肉片，帶來更為香濃的飽足感，2個特價139元。
另外至9月26日前，臨櫃購買「安格斯雙人餐」（花生安格斯牛肉堡＋安格斯厚切牛肉堡），隱藏版優惠價209元，現享59折折扣。
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