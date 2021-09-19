「印象莫內展」首站高雄登場 打造日式步橋置身莫內花園

繼「再見梵谷—光影體驗展」掀起觀展熱潮後，「印象莫內－光影體驗展」亞洲首展在高雄登場，即日起至12月19日在新光三越高雄左營店展出，展覽中將莫內名作「睡蓮池上的拱橋」、「睡蓮」系列中常看到的日式步橋，實景重現莫內花園的田園風光，讓觀者有如置身名畫之中的想像。

展覽以「印象派之父」莫內為首，集合包括莫內、雷諾瓦、塞尚、竇加等18位印象派大師2000多幅經典作品，以6公尺的投影牆重現，讓印象派名家們筆下揮灑的瑰麗油彩與細節筆觸，生動的躍然眼前，光影環繞搭配古典樂章與特製香氛，結合影像、聲音、氣味營造全方位體驗的沈浸式體驗展。

今年「印象莫內－光影體驗展」並與台灣新銳藝術家桑拿大可攜手合作，即日起至10月31日於本館11樓文化會館，同步推出「反骨世代—印象大師群像」特展，以現代的手法幽默描繪其中10位印象派藝術家，展現過去與現在的反轉畫風。桑拿大可主要以繪畫人物為名，藉由眼神、穿搭、肢體結合服裝造型，以獨特的風格創作。看完《印象莫內－光影體驗展》後，也能以不同的角度認識印象派。

「印象莫內－光影體驗展」將嚴謹執行全面防疫，遵照政府指引，入場前體溫控管、實聯制登記、展場定期消毒等措施，並採事前預約制以掌控現場觀展人數。持台北站票券，亦可選擇以原票券搶先來到新光三越高雄左營店高雄場觀展，或是保留至台北站開幕後使用。

「印象莫內－光影體驗展高雄站」（Monet & Friends）

展覽時間｜2021年9月17日 (五)－12月19日 (日)

展覽地點｜新光三越高雄左營店 國際活動展演中心（高雄市高鐵路123號10樓）

購票網址｜KKTIX及全台全家便利商店

桑拿大可「反骨世代—印象大師群像」

展覽時間｜2021年9月17日 (五)－10月31日 (日)