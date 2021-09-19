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台灣搶先全球開賣！不用1,000元無痛入手UNIQLO聯名高端潮牌新品

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
UNIQLO與高端潮牌White Mountaineering聯名系列，將搶先全球在台開賣。圖／UNIQLO提供
UNIQLO與高端潮牌White Mountaineering聯名系列，將搶先全球在台開賣。圖／UNIQLO提供

UNIQLO在8月時，藉由最新一期「LifeWear」雜誌裡，公布了與高端潮牌White Mountaineering聯名計畫，讓潮流迷都為之振奮。現在讓消費者更值得開心的就是，這系列將領先世界在台灣的最新的UNIQLO「全球旗艦店」開賣，細節與價格都已曝光，可無痛入手最新聯名單品。

White Mountaineering由設計師相澤陽介創立，擅長把戶外服裝的機能性結合流行元素，深受時裝迷和潮流人的喜愛。與UNIQLO聯名系列結合了他所擅長的立體剪裁，是能輕鬆適應生活各種場合的日常服。全系列包含男、女和童裝，一共提供9款單品，價格落在590元到4,990元之間。其中男裝裡不可錯過的就是WPJ特級極輕羽絨寬版外套，融入軍裝風格，胸口的隱藏式雙口袋可放置小物，增添實用性。而女裝則有WPJ刷毛寬版中高領上衣，運用撞色領口袖口滾邊拼接，前短後長開岔設計搭配多層次蝴蝶結緞帶，讓穿搭更多元。另外，UNIQLO看重台灣消費者，因此搶先全世界，將於10月8日在明曜全球品牌旗艦店上架開賣。

GU品牌好友邵雨薇示範百搭好感針織外套造型。圖／GU提供
GU品牌好友邵雨薇示範百搭好感針織外套造型。圖／GU提供

而UNIQLO的姐妹品牌GU則在秋天到來之際，為台灣女性打造百搭的「好感針織外套」，短版開襟設計，適中的厚薄度，適合早晚微涼的天氣。於是邀請品牌好友邵雨薇展演3種造型，凸顯這項單品除了可以做為外套打造層次穿搭以外，更可以當成針織上衣單穿。或是搭配褲裝，增加豐富感及活動性，不論日常上班、接送小孩、假日與親朋好友出遊，各種場合都適合。

GU品牌好友邵雨薇示範百搭好感針織外套造型。圖／GU提供
GU品牌好友邵雨薇示範百搭好感針織外套造型。圖／GU提供

UNIQLO與White Mountaineering聯名系列女裝WPJ Hybrid羽絨寬版連帽外套3,990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO與White Mountaineering聯名系列女裝WPJ Hybrid羽絨寬版連帽外套3,990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO與White Mountaineering聯名系列WPJ Hybrid羽絨連帽外套4,990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO與White Mountaineering聯名系列WPJ Hybrid羽絨連帽外套4,990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO與White Mountaineering聯名系列女裝WPJ刷毛寬版中高領上衣990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO與White Mountaineering聯名系列女裝WPJ刷毛寬版中高領上衣990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO與White Mountaineering聯名系列WPJ刷毛寬版外套1,490元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO與White Mountaineering聯名系列WPJ刷毛寬版外套1,490元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO與White Mountaineering聯名系列WPJ特級極輕羽絨寬版外套2,990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO與White Mountaineering聯名系列WPJ特級極輕羽絨寬版外套2,990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO與White Mountaineering聯名系列WPJ刷毛鈕扣領上衣990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO與White Mountaineering聯名系列WPJ刷毛鈕扣領上衣990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO 品牌 邵雨薇

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