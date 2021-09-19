台灣搶先全球開賣！不用1,000元無痛入手UNIQLO聯名高端潮牌新品

UNIQLO在8月時，藉由最新一期「LifeWear」雜誌裡，公布了與高端潮牌White Mountaineering聯名計畫，讓潮流迷都為之振奮。現在讓消費者更值得開心的就是，這系列將領先世界在台灣的最新的UNIQLO「全球旗艦店」開賣，細節與價格都已曝光，可無痛入手最新聯名單品。

White Mountaineering由設計師相澤陽介創立，擅長把戶外服裝的機能性結合流行元素，深受時裝迷和潮流人的喜愛。與UNIQLO聯名系列結合了他所擅長的立體剪裁，是能輕鬆適應生活各種場合的日常服。全系列包含男、女和童裝，一共提供9款單品，價格落在590元到4,990元之間。其中男裝裡不可錯過的就是WPJ特級極輕羽絨寬版外套，融入軍裝風格，胸口的隱藏式雙口袋可放置小物，增添實用性。而女裝則有WPJ刷毛寬版中高領上衣，運用撞色領口袖口滾邊拼接，前短後長開岔設計搭配多層次蝴蝶結緞帶，讓穿搭更多元。另外，UNIQLO看重台灣消費者，因此搶先全世界，將於10月8日在明曜全球品牌旗艦店上架開賣。

GU品牌好友邵雨薇示範百搭好感針織外套造型。圖／GU提供

而UNIQLO的姐妹品牌GU則在秋天到來之際，為台灣女性打造百搭的「好感針織外套」，短版開襟設計，適中的厚薄度，適合早晚微涼的天氣。於是邀請品牌好友邵雨薇展演3種造型，凸顯這項單品除了可以做為外套打造層次穿搭以外，更可以當成針織上衣單穿。或是搭配褲裝，增加豐富感及活動性，不論日常上班、接送小孩、假日與親朋好友出遊，各種場合都適合。

GU品牌好友邵雨薇示範百搭好感針織外套造型。圖／GU提供

UNIQLO與White Mountaineering聯名系列女裝WPJ Hybrid羽絨寬版連帽外套3,990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO與White Mountaineering聯名系列WPJ Hybrid羽絨連帽外套4,990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO與White Mountaineering聯名系列女裝WPJ刷毛寬版中高領上衣990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO與White Mountaineering聯名系列WPJ刷毛寬版外套1,490元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO與White Mountaineering聯名系列WPJ特級極輕羽絨寬版外套2,990元。圖／UNIQLO提供