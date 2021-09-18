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蔡珠兒、李清志現身500案內所現場 激盪世代文化火花

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
建築與城市觀察家李清志。記者 / 沈昱嘉攝影
建築與城市觀察家李清志。記者 / 沈昱嘉攝影

500案內所今日再度於中秋連假四日之始，舉辦名店出攤快閃活動，除了消費者熱情參與現場，包含作家朱全斌、建築與都會觀察家李清志、中子創新執行長張培仁、景觀建築師吳書原、華納兄弟台灣分公司總經理石偉明、美食家蔡珠兒，以及茶籽堂創辦人趙文豪，皆現身500案內所現場、激盪出世代文化火花。

建築與都會觀察家李清志表示，對於500案內所由報紙拼貼出的牆面很驚艷，「可以感受到500輯創刊以來精神的實體出現在這個3D化的空間裡。」李清志並對現場具矮凳功能的報紙堆，以及變身組合櫃的收納盒特別有興趣，「用一種簡單的方式，但可以營造得很好。」景觀建築師吳書原認為，台灣非常需要有人出來設定美學的價值；他舉日本選物店為例，確實選擇了某種水準之上的物件，而「500輯能把一些年輕的新勢力介紹給讀者、也讓他們有發展的機會，也間接教育了大眾關於選物的standard，這是建立價值很重要的橋樑。」

中子創新執行長張培仁則對於欣賞到洗衣空間交誼廳裡有很多美學的物件進駐，覺得很好、很愉快。然而也因為疫情期間，物品的展覽性質會多過交誼的可能，他同時期許疫情結束後，現場陳列的物件可以實際進到生活中，與人互動、應用，將創造出更多可能；茶籽堂創辦人趙文豪則觀察，所有的生活產業都要回到土地，而500案內所或可延伸為例往封面插畫家的見面會，再結合過往500輯的採訪對象，巡迴全台灣各縣市，在各地舉辦兩天一夜、小而巧的活動，讓500輯與500案內所更成為土地、城市與人的橋樑。

資深作家朱全斌與美食家蔡珠兒則皆對500案內所傳達出的年輕世代、設計有感。朱全斌認為現場物品除了透過設計對年輕人發揮吸引力，也能讓設計師被更多人欣賞，同時他並表示30歲之後會對家品有更多興趣，例如現場「減簡手制」較抽象的設計就是他可能購買的風格。蔡珠兒則認為現場作品是一次質感、年輕、品味的整體呈現，拓深了人們對品味的想像與定義，最重要的是設計背後提出的精神因而脫離了商品的本質，有文化，而且接地氣。

而剛運動完、一身輕便的華納兄弟台灣分公司總經理石偉明則對現場陳列有感，「其實我只是走進來、看一看，就會很想要買，有產生這樣的欲望，這非常不容易。」在買下隨身包與藝術家倪瑞宏的T恤後，石偉明除了即刻使用、機動力十足，省下紙袋節省浪費的行動，也象徵一如500輯倡議的環保觀念，正持續在跨世代間擴散、遞傳流動。

作家朱全斌。記者沈昱嘉 / 攝影
作家朱全斌。記者沈昱嘉 / 攝影
中子創新執行長張培仁。記者沈昱嘉 / 攝影
中子創新執行長張培仁。記者沈昱嘉 / 攝影
美食作家蔡珠兒。記者沈昱嘉 / 攝影
美食作家蔡珠兒。記者沈昱嘉 / 攝影
茶籽堂創辦人趙文豪（右）與茶籽堂營運長陳瑄筑。記者沈昱嘉 / 攝影
茶籽堂創辦人趙文豪（右）與茶籽堂營運長陳瑄筑。記者沈昱嘉 / 攝影
華納兄弟台灣分公司總經理石偉明。記者沈昱嘉 / 攝影
華納兄弟台灣分公司總經理石偉明。記者沈昱嘉 / 攝影
景觀建築師吳書原。記者沈昱嘉 / 攝影
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建築 疫情

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