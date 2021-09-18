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500案內所／500案內所 擠米Ｘ胭脂替秋味揭序幕

聯合報 / 記者釋俊哲／專題即時報導
擠米Jimmy food place於現場提供了包含蛋絲、油漬蔬菜、煙燻雞肉絲...等9種食材，其中百香醃芭樂、醃漬風乾水果都頗受好評。記者沈昱嘉 / 攝影。
擠米Jimmy food place於現場提供了包含蛋絲、油漬蔬菜、煙燻雞肉絲...等9種食材，其中百香醃芭樂、醃漬風乾水果都頗受好評。記者沈昱嘉 / 攝影。

中秋連假，由質感媒體「500輯」開設的期間快閃店「500案內所」，邀請眾多名店快閃出攤，今天登場為胭脂食品社聯手擠米Jimmy food place，帶來以夏日刨冰為靈感的「味感冰涼舖」，各限量50份銷，售一空，明日還有最後一天。後天則有除了集結台灣冠軍咖啡的「500咖」與寫樂文化共同舉辦講座，報名幾乎爆滿，最後報名機會另還有王策咖啡館VWI by CHADWANG現沖咖啡、豊賀大酒家快閃，為中秋連假帶來有別以往的質感體驗。

今天首先登場的活動由胭脂食品社聯手擠米Jimmy food place，擠米特色原為「煙燻」，延續品牌戶外野炊的概念，再以近期推廣的珍珠半熟麵為主打，結合特色食材如蛋絲、油漬蔬菜、手撕豬肉、煙燻雞肉絲等，並搭配招牌的黑芝麻、蕃茄湯汁或辣油，自由混搭創意，拌麵開賣銷售一空。

擅長以醃漬與發酵手法為食物帶來風味變奏的胭脂食品社，現場提供食材則包含歐陸系的油漬雞絲、日系的赤辛豚味噌、台系的油漬牡犡，選擇多元豐盛。兩者聯手出攤，除了食材挑選過程讓人手機、相機連拍不停，創意風味更讓消費者驚喜連連，在食欲不振的金秋令味蕾與精神皆為之一振，明天則為雙方聯名的「味感冰涼舖」最後一日。

9月20日（周一）則將帶來「500咖Ｘ寫樂文化－第四波咖啡頂尖對談：從產地到咖啡店，我們如何做得更好」，邀請興波咖啡創辦人吳則霖、鄒築園創辦人方政倫，與寫樂文化發行人韓嵩齡共同對談，報名費500元內含一組5大冠軍名店的500咖濾泡咖啡組，報名幾乎額滿，僅剩最後機會。

而後天還有王策咖啡廳VWI by CHADWANG快閃「500案內所」一日，帶來手沖黑咖啡（Pour Over）、冷萃拿鐵（Cold Brew Latte）以及兩款咖啡豆皆可任選冰飲或熱飲；永康街人氣名店「豊賀大酒家」則在結束台北餐廳、返回台南前將隱藏版美食「黃金虱目魚肚飯」於9月20、21兩日搶先公開，網友並形容為「台北最終閃」，令人格外期待。

至於想參加咖啡頂尖對談？則可登錄以下講座報名網址：

https://a.udn.com/forums/forum/332/index.html

胭脂食品社推出的「トロトロ冷拌飯」，選用高雄147號米，讓冷飯也能感覺到米穀的甜香、食來開胃。記者沈昱嘉 / 攝影。
胭脂食品社推出的「トロトロ冷拌飯」，選用高雄147號米，讓冷飯也能感覺到米穀的甜香、食來開胃。記者沈昱嘉 / 攝影。
王策咖啡廳VWI by CHADWANG快閃500案內所。圖／VWI by CHADWANG提供
王策咖啡廳VWI by CHADWANG快閃500案內所。圖／VWI by CHADWANG提供
「味感冰涼舖」透過醃漬、發酵類的食材與主食搭配，為食欲不振的金秋，味蕾與精神皆為之一振。記者沈昱嘉 / 攝影。
「味感冰涼舖」透過醃漬、發酵類的食材與主食搭配，為食欲不振的金秋，味蕾與精神皆為之一振。記者沈昱嘉 / 攝影。
「胭脂食品社」聯手「擠米Jimmy food place」，帶來以夏日刨冰為靈感的「味感冰涼舖」。記者沈昱嘉 / 攝影。
「胭脂食品社」聯手「擠米Jimmy food place」，帶來以夏日刨冰為靈感的「味感冰涼舖」。記者沈昱嘉 / 攝影。
（左起）寫樂文化發行人韓嵩齡、興波咖啡創辦人吳則霖、鄒築園創辦人方政倫，將共同於500咖講座對談。圖／各業者提供
（左起）寫樂文化發行人韓嵩齡、興波咖啡創辦人吳則霖、鄒築園創辦人方政倫，將共同於500咖講座對談。圖／各業者提供

咖啡廳 快閃 寫樂文化

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