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影／中秋連假瘋出遊 前兩日武陵農場住房全滿

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
武陵農場9、10月的「紫色風暴」墨西哥鼠尾草季節，適逢24節氣初秋白露時節，秋天適合看雲，搭配武陵農場晨曦山嵐，風起雲湧，雲海翻騰，充滿大自然韻律的節奏與靈動美感，遊客上山一趟，身心舒暢。圖／武陵農場提供
武陵農場9、10月的「紫色風暴」墨西哥鼠尾草季節，適逢24節氣初秋白露時節，秋天適合看雲，搭配武陵農場晨曦山嵐，風起雲湧，雲海翻騰，充滿大自然韻律的節奏與靈動美感，遊客上山一趟，身心舒暢。圖／武陵農場提供

受疫情攪局，國人中秋連假未出遊，轉戰國內輕旅行，台中市和平區武陵農場正值墨西哥鼠尾草季與觀雲時節，中秋連假第一、二天住房率幾乎全滿，今天下午仍有不少汽、機車排隊購票準備入園，遊園數上看2千人次，武陵農場指出，20日尚有兩成空房，21日為四成，訂房率與以往中秋佳節差不多。

受新冠肺炎疫情影響，國人出遊傾向室外空曠地區，為落實防疫，武陵農場進行總量管制，房間數約92間、停車位約400格，武陵農場副場長胡發韜指出，今天是中秋連假首日，園內預估2千人次，下午3點多仍有許多汽、機車準備進場，預計明天(19日)遊客人次達到高峰。

目前農場18、19日房間幾乎全滿，20日空房數約兩成、21日空房數約四成，胡發韜解說，由於連假尾巴，遊客預期返家路程等心理因素，今年中秋連假訂房率跟往年比，「其實差不多」。

加上現在是農場9、10月的「紫色風暴」墨西哥鼠尾草季節，適逢24節氣初秋白露時節，秋天適合看雲，搭配武陵農場晨曦山嵐，風起雲湧，雲海翻騰，充滿大自然韻律的節奏與靈動美感，遊客上山一趟，身心舒暢。

台中的陳姓遊客說，他這趟先採點11、12月的楓葉、銀杏路線，意外對武陵農場的好茶葉、好水果與清幽環境印象深刻，加上晚上滿片星光，讓他很享受。

今天是中秋連假首日，武陵農場園內預估2千人次，下午3點多仍有許多汽、機車準備進場，預計明天(19日)遊客人次達到高峰。圖／武陵農場提供
今天是中秋連假首日，武陵農場園內預估2千人次，下午3點多仍有許多汽、機車準備進場，預計明天(19日)遊客人次達到高峰。圖／武陵農場提供
武陵農場9、10月的「紫色風暴」墨西哥鼠尾草季節，適逢24節氣初秋白露時節，秋天適合看雲，搭配武陵農場晨曦山嵐，風起雲湧，雲海翻騰，充滿大自然韻律的節奏與靈動美感，遊客上山一趟，身心舒暢。圖／武陵農場提供
武陵農場9、10月的「紫色風暴」墨西哥鼠尾草季節，適逢24節氣初秋白露時節，秋天適合看雲，搭配武陵農場晨曦山嵐，風起雲湧，雲海翻騰，充滿大自然韻律的節奏與靈動美感，遊客上山一趟，身心舒暢。圖／武陵農場提供
武陵農場9、10月的「紫色風暴」墨西哥鼠尾草季節，適逢24節氣初秋白露時節，秋天適合看雲，搭配武陵農場晨曦山嵐，風起雲湧，雲海翻騰，充滿大自然韻律的節奏與靈動美感，遊客上山一趟，身心舒暢。圖／武陵農場提供
武陵農場9、10月的「紫色風暴」墨西哥鼠尾草季節，適逢24節氣初秋白露時節，秋天適合看雲，搭配武陵農場晨曦山嵐，風起雲湧，雲海翻騰，充滿大自然韻律的節奏與靈動美感，遊客上山一趟，身心舒暢。圖／武陵農場提供
武陵農場9、10月的「紫色風暴」墨西哥鼠尾草季節，適逢24節氣初秋白露時節，秋天適合看雲，搭配武陵農場晨曦山嵐，風起雲湧，雲海翻騰，充滿大自然韻律的節奏與靈動美感，遊客上山一趟，身心舒暢。圖／武陵農場提供
武陵農場9、10月的「紫色風暴」墨西哥鼠尾草季節，適逢24節氣初秋白露時節，秋天適合看雲，搭配武陵農場晨曦山嵐，風起雲湧，雲海翻騰，充滿大自然韻律的節奏與靈動美感，遊客上山一趟，身心舒暢。圖／武陵農場提供
武陵農場9、10月的「紫色風暴」墨西哥鼠尾草季節，適逢24節氣初秋白露時節，秋天適合看雲，搭配武陵農場晨曦山嵐，風起雲湧，雲海翻騰，充滿大自然韻律的節奏與靈動美感，遊客上山一趟，身心舒暢。圖／武陵農場提供
武陵農場9、10月的「紫色風暴」墨西哥鼠尾草季節，適逢24節氣初秋白露時節，秋天適合看雲，搭配武陵農場晨曦山嵐，風起雲湧，雲海翻騰，充滿大自然韻律的節奏與靈動美感，遊客上山一趟，身心舒暢。圖／武陵農場提供
武陵農場9、10月的「紫色風暴」墨西哥鼠尾草季節，適逢24節氣初秋白露時節，秋天適合看雲，搭配武陵農場晨曦山嵐，風起雲湧，雲海翻騰，充滿大自然韻律的節奏與靈動美感，遊客上山一趟，身心舒暢。圖／武陵農場提供
武陵農場9、10月的「紫色風暴」墨西哥鼠尾草季節，適逢24節氣初秋白露時節，秋天適合看雲，搭配武陵農場晨曦山嵐，風起雲湧，雲海翻騰，充滿大自然韻律的節奏與靈動美感，遊客上山一趟，身心舒暢。圖／武陵農場提供
武陵農場9、10月的「紫色風暴」墨西哥鼠尾草季節，適逢24節氣初秋白露時節，秋天適合看雲，搭配武陵農場晨曦山嵐，風起雲湧，雲海翻騰，充滿大自然韻律的節奏與靈動美感，遊客上山一趟，身心舒暢。圖／武陵農場提供
武陵農場9、10月的「紫色風暴」墨西哥鼠尾草季節，適逢24節氣初秋白露時節，秋天適合看雲，搭配武陵農場晨曦山嵐，風起雲湧，雲海翻騰，充滿大自然韻律的節奏與靈動美感，遊客上山一趟，身心舒暢。圖／武陵農場提供
武陵農場9、10月的「紫色風暴」墨西哥鼠尾草季節，適逢24節氣初秋白露時節，秋天適合看雲，搭配武陵農場晨曦山嵐，風起雲湧，雲海翻騰，充滿大自然韻律的節奏與靈動美感，遊客上山一趟，身心舒暢。圖／武陵農場提供
武陵農場9、10月的「紫色風暴」墨西哥鼠尾草季節，適逢24節氣初秋白露時節，秋天適合看雲，搭配武陵農場晨曦山嵐，風起雲湧，雲海翻騰，充滿大自然韻律的節奏與靈動美感，遊客上山一趟，身心舒暢。圖／武陵農場提供

武陵農場 連假 中秋

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