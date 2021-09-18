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吃大餐仍須戴口罩！北港五湖四湖宴席開108桌盛大登場

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港五湖四海宴108桌工藝展今天盛大登場，展示全國百餘位工藝大師作品，今年移師朝天宮前朝酒店，首日開幕即吸引人潮。記者蔡維斌／攝影
北港五湖四海宴108桌工藝展今天盛大登場，展示全國百餘位工藝大師作品，今年移師朝天宮前朝酒店，首日開幕即吸引人潮。記者蔡維斌／攝影

國內具規模的民間傳統工藝展雲林縣北港鎮「五湖四海宴」今年移師到北港朝天宮前的朝聖酒店，因靠近朝天宮，首日開展就吸引人潮，這場會集國內110位傳統工藝家的代表作品，包括神像雕刻、剪粘、神衣帽製作、彩繪等，以宴席方式獻給國人一飽眼福，展現台灣民間工藝力量，宛若現代版的故宮，展出三天歡迎前往欣賞。

這場別具一格的工藝喜宴，匯集台灣民間藝術家的創作結晶，今年特將展出地點移師到朝天宮前朝酒店免費進場，可讓參拜遊客就近參觀。今天開幕由北港代理鎮長蕭美文、朝天宮董事蘇健榮、蘇營泉等人主持，來自全國百餘位傳統工藝大師會集一堂，108桌滿漢全席上菜，讓遊客大開眼界。

展出項目有木石雕刻、錫金銅器、佛粧陶藝、剪粘泥塑、拼布花燈、紙雕藝閣、編織籐藝，許多市面看不到的工藝品，這裡全上桌，每道工藝大菜，盡是大師嘔心瀝血傑作，有人用「現代版故宮」來讚美作品精美細緻。

五湖四海創辦人蔡享潤說，工藝宴發想來自北港朝天宮舖戶過爐的宴席，源於滿漢全席108道佳餚，山川五嶽、五湖四海、八大八小、十全十美、有葷桌、素桌、看桌、藝桌，其中「藝桌」就是五湖四海宴，借以提供給全國地方藝師舞台，工藝得以薪傳。

「每件作品展現作者的生命力」，縣府文化觀光處長陳璧君說，作品工法年年進步創新，這是薪傳好現象，延續了台灣工藝生命力，今年除了工藝展也邀獲文化部工藝之家殊榮3位大師現場教學，包括林佩瑩的纏花體驗、周秀惠的體驗拼布、陳明洲的泥塑手藝，此外也有百年集雅軒北管、金聲順古樂團演奏。工藝宴即日起至9月21日歡迎利用中秋連假前往觀賞。

北港五湖四海宴108桌工藝展今天盛大登場，展示全國百餘位工藝大師作品，今年移師朝天宮前朝酒店，首日開幕即吸引人潮。記者蔡維斌／攝影
北港五湖四海宴108桌工藝展今天盛大登場，展示全國百餘位工藝大師作品，今年移師朝天宮前朝酒店，首日開幕即吸引人潮。記者蔡維斌／攝影
北港五湖四海宴108桌工藝展今天盛大登場，展示全國百餘位工藝大師作品，今年移師朝天宮前朝酒店，防疫進場仍須戴口罩。記者蔡維斌／攝影
北港五湖四海宴108桌工藝展今天盛大登場，展示全國百餘位工藝大師作品，今年移師朝天宮前朝酒店，防疫進場仍須戴口罩。記者蔡維斌／攝影
五湖四海宴作品琳瑯滿目，巧奪天工。記者蔡維斌／攝影
五湖四海宴作品琳瑯滿目，巧奪天工。記者蔡維斌／攝影
北港五湖四海宴108桌工藝展今天盛大登場，全國百餘位工藝大師齊聚一堂展示作品。記者蔡維斌／攝影
北港五湖四海宴108桌工藝展今天盛大登場，全國百餘位工藝大師齊聚一堂展示作品。記者蔡維斌／攝影
五湖四海宴作品琳瑯滿目，巧奪天工。記者蔡維斌／攝影
五湖四海宴作品琳瑯滿目，巧奪天工。記者蔡維斌／攝影
五湖四海宴作品琳瑯滿目，巧奪天工。記者蔡維斌／攝影
五湖四海宴作品琳瑯滿目，巧奪天工。記者蔡維斌／攝影
大師作品精雕細琢引人入勝，展現台灣民間工藝力量。記者蔡維斌／攝影
大師作品精雕細琢引人入勝，展現台灣民間工藝力量。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 酒店

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