礦山藝術季事務所長選戰激烈 礦物仿生動物贈品網友愛

2021礦山藝術季以復刻「礦山事務所」為主題，邀請金馬影后陳淑芳擔任榮譽所長，號召國際知名地景藝術家王文志，邀請8位青年藝術家參與。礦山事務所所長線上競選活動，由瑞芳區新山里長吳苓芳及瓜山里長張英傑各帶領4組創作團隊，組成東、西礦區二戰隊競選。投票者可抽限量礦山藝術季作品，相當可愛，受到歡迎。

當選的所長除協助2021礦山藝術季各項活動推廣外，也將號召里民共同規畫2022礦山藝術季。至9月16日止，東礦區獲1184票，西礦區獲1616票，可在9月26日前上官網投票。

今年礦山藝術季邀集青年藝術家共聚山城，並與在地居民共創作品，礦山事務所所長線上競選活動分成東、西礦區進行競賽，東礦區由吳苓芳里長帶隊，西礦區由張英傑里長帶隊。

參加活動將有機會抽中限量作品，包括以3D列印製作的礦物仿生動物30隻、以青草祭常被採集的植物所製成的「礦山野草茶帖禮盒」30份、由礦山泥土燒製而成的「山中皿」30個及「礦石菓子店」研發的「礦石酥禮盒」30份等，模樣可愛，很多網友都很喜愛，吸引投票。

黃金博物館長謝文祥表示，2020年起連續兩年推出礦山藝術季活動，以地景藝術連結文化資產及礦業地景，用藝術行動連結社區情感，獲得熱烈迴響。今年邀請國際地景藝術家王文志及8位(組)青年藝術家與地方共創，推出1件國際級地景藝術實體作品創作「方舟上的集會所」、8件線上作品及經修復的2020礦山藝術季5件作品等。自7月16日線上線下同步開展以來，截至9月初，已觸及44萬多觀賞人次。