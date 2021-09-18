3人暢玩六福村只要千元！六福萬怡用餐51折滿3千抽6千

「振興五倍券」即將於10月8日上路，為搶攻市場商機，六福旅遊集團旗下台北六福村主題遊樂園、六福萬怡酒店、關西六福莊、六福客棧便當皆推出相關優惠活動。六福村主題遊樂園優惠最狂，持振興五倍券1,000元購票，就能3人入園暢玩，超強優惠33折。

此外，持振興五倍券前往台北六福萬怡酒店的敘日全日餐廳、粵亮廣式料理、The Lounge大廳酒吧消費，最高可享優惠51折，再參加「吃貨享翻倍」抽獎活動，消費滿3,000元就有機會獲得6,000元餐飲抵用券。其中，5,000元五倍券可享原價9,840元的粵亮四人鴨合宴，優惠折扣51折；持2,000元五倍券則可兌換雙人敘日平假日午/晚餐，原價為3,256元，約61折優惠。

若持振興五倍券任一面額入住關西六福莊官網指定專案，除享住宿免1成服務費優惠外，入住時可用現金5,000元加購價值近18,644元的3人住宿券一張，再贈好禮二選一，可選擇六福村主題遊樂園兩日入園手環3份或福豚互動體驗3人次，總價值高達18,644元，好康回饋近4倍。

六福村主題遊樂園

地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號

電話：03-547-5665

台北六福萬怡酒店

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓

電話： 02-2171-6565

關西六福莊生態度假旅館

地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號(六福村主題遊樂園旁)

訂房專線：02-6616-6521