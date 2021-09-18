快訊

「1顆芭樂可解18根香腸的毒！」譚敦慈教你怎麼烤肉最健康

五倍券中秋後開放綁定 個人綁定後將不得更改

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3人暢玩六福村只要千元！六福萬怡用餐51折滿3千抽6千

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
持1張千元五倍券，可3人暢玩六福村，超狂優惠33折。圖／六福旅遊集團提供
持1張千元五倍券，可3人暢玩六福村，超狂優惠33折。圖／六福旅遊集團提供

「振興五倍券」即將於10月8日上路，為搶攻市場商機，六福旅遊集團旗下台北六福村主題遊樂園、六福萬怡酒店、關西六福莊、六福客棧便當皆推出相關優惠活動。六福村主題遊樂園優惠最狂，持振興五倍券1,000元購票，就能3人入園暢玩，超強優惠33折。

此外，持振興五倍券前往台北六福萬怡酒店的敘日全日餐廳、粵亮廣式料理、The Lounge大廳酒吧消費，最高可享優惠51折，再參加「吃貨享翻倍」抽獎活動，消費滿3,000元就有機會獲得6,000元餐飲抵用券。其中，5,000元五倍券可享原價9,840元的粵亮四人鴨合宴，優惠折扣51折；持2,000元五倍券則可兌換雙人敘日平假日午/晚餐，原價為3,256元，約61折優惠。

若持振興五倍券任一面額入住關西六福莊官網指定專案，除享住宿免1成服務費優惠外，入住時可用現金5,000元加購價值近18,644元的3人住宿券一張，再贈好禮二選一，可選擇六福村主題遊樂園兩日入園手環3份或福豚互動體驗3人次，總價值高達18,644元，好康回饋近4倍。

六福村主題遊樂園

地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號

電話：03-547-5665

台北六福萬怡酒店

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓

電話： 02-2171-6565

關西六福莊生態度假旅館

地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號(六福村主題遊樂園旁)

訂房專線：02-6616-6521

活動預約專線：03-547-5365 分機2951、2952

民眾持5,000元振興五倍券用餐消費，可享原價9,840元的粵亮四人鴨合宴，優惠折扣51折。圖／六福旅遊集團提供
民眾持5,000元振興五倍券用餐消費，可享原價9,840元的粵亮四人鴨合宴，優惠折扣51折。圖／六福旅遊集團提供
六福客棧便當也有好禮活動，預付面額500元振興五倍券，可一周內換購3次200元以內的美味餐盒。圖／六福旅遊集團提供
六福客棧便當也有好禮活動，預付面額500元振興五倍券，可一周內換購3次200元以內的美味餐盒。圖／六福旅遊集團提供

遊樂園 酒店 新竹

延伸閱讀

中秋連假「6大樂園優惠」總整理！0元入園 一票玩到底

桃園人用振興五倍券換購電動機車 可獲加碼7000元

台中確診+0商場送百元券 市府振興推消費抽現金

嘉市推團旅補助每人500元 搶搭振興五倍券商機

相關新聞

3人暢玩六福村只要千元！六福萬怡用餐51折滿3千抽6千

「振興五倍券」即將於10月8日上路，為搶攻市場商機，六福旅遊集團旗下台北六福村主題遊樂園、六福萬怡酒店、關西六福莊、六福...

「鬼屋禮盒」限750份！黑魔女、烏蘇拉變餅乾與束口袋

你喜歡反派角色嗎？來自東京的頂級手工餅乾名店Aunt Stella宣布推出第三波迪士尼授權商品「迪士尼反派系列組合束口袋...

500案內所／中秋4天連假 冠軍咖啡 職人齊聚

由青年質感媒體「500輯」所開設的期間限定店「500案內所」，在中秋4天連假，推出超強的名店快閃、500咖冠軍咖啡講座，...

每款都想要！7-11「迪士尼精品集點」推10款最萌小家電

超商集點除了走可愛路線，實用性也愈來愈高，7-ELEVEN自9月22日下午3點起推出「迪士尼精品集點」活動，將米奇經典圖...

好好在家/彈力帶3招 胸背臀腿一次練

有沒有一種好攜帶、可練肌力、又幫助伸展的運動器材呢？其實近年流行的彈力帶正好就具備以上三種特性；不只讓你可以在家自行鍛煉，出門旅行也能根據訓練菜單隨機、隨處運動，可謂專為忙碌現代人量身打造的便利器材。

文姿云、王冠閎首度出席時尚場 ALLSAINTS開幕列清單

ALLSAINTS台北新光三越信義新天地A11店嶄新開幕，邀請到在本屆東京奧運大放異彩的「空手道小清新」文姿云、「蝶泳王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。