「鬼屋禮盒」限750份！黑魔女、烏蘇拉變餅乾與束口袋

你喜歡反派角色嗎？來自東京的頂級手工餅乾名店Aunt Stella宣布推出第三波迪士尼授權商品「迪士尼反派系列組合束口袋」，以廣受歡迎的黑魔女、烏蘇拉、庫伊拉三位迪士尼反派為主題設計，精緻的手繪風鬼屋禮盒搭配三款Q版反派造型束口袋，打造今年萬聖節最Q的焦點。

「迪士尼反派系列組合束口袋」由三款迪士尼反派造型束口袋所組成，內含共10種口味、24片手工餅乾，每款束口袋皆內裝8片綜合口味餅乾，包含2片巧克力黑色愛心餅乾、以及6片依據角色故事所設計的主題口味餅乾。

「迪士尼反派系列組合束口袋」將於9月23日晚間9點於Aunt Stella官方網站、9月24日起於百貨門市全面開放預購，全台限量共750份，售完為止。

曾經全心相信愛情、卻遭愛人因權力慾望薰心而背叛的黑魔女，在悲憤與復仇之心交織下揚起綠色火焰及重重荊棘，對睡美人奧蘿拉公主施予永遠沉睡的魔咒；然而在黑魔女內心深處對於「付出真愛」的渴望，最終成為解救奧蘿拉公主的關鍵力量。「沉睡魔法系餅乾」內含玉米片、牛奶砂糖、南瓜起司、巧克力愛心餅乾，一如黑魔女深藏於心的純真與潔淨。

至於一心夢想掌有海底勢力的烏蘇拉，緊握自川頓國王手中搶奪而來的三叉戟、戴著不離身的金色海螺與鰻魚心腹隨從相伴；即便已擁有高強魔法，嫉妒與渴望報仇的心思仍促使烏蘇拉勸誘小美人魚愛麗兒簽下邪惡協議，換取其美妙嗓音。「低嗓暗黑系餅乾」內含巧克力、巧克力燕麥、無麩質巧克力核桃、巧克力愛心餅乾，象徵烏蘇拉對於追求權勢的嚮往。