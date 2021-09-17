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每款都想要！7-11「迪士尼精品集點」推10款最萌小家電

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自9月22日下午3點起推出「迪士尼精品集點」活動，共有手持吸塵器、米奇智能飯鍋、吐司機、快煮壺、隨行杯果汁機等10款最萌生活小家電。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月22日下午3點起推出「迪士尼精品集點」活動，共有手持吸塵器、米奇智能飯鍋、吐司機、快煮壺、隨行杯果汁機等10款最萌生活小家電。圖／7-ELEVEN提供

超商集點除了走可愛路線，實用性也愈來愈高，7-ELEVEN自9月22日下午3點起推出「迪士尼精品集點」活動，將米奇經典圖素加入TsumTsum可愛肖像，推出手持吸塵器、米奇智能飯鍋、吐司機、快煮壺、隨行杯果汁機等10款最萌生活小家電，讓粉絲選擇困難。除了集點之外，7-ELEVEN限定2,000間門市同步開賣「無所事事小海豹」系列新品，包含矽膠杯蓋、雙層玻璃杯、玻璃吸管組等；ibon預購則有蠟筆小新限定商品，包括冷飲杯、側背包、親膚薄毯，還有9月22日上午11點起於OPEN POINT App搶先預購的蠟筆小新醫療口罩等，另有三麗鷗系列真空壓縮袋組以及網格收納箱，看得見Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗等經典角色，療癒滿點！

7-ELEVEN自9月22日下午3點起至10月3日推出「迪士尼精品集點」活動，首推市場首發的「限量米奇手持吸塵器」，以米奇經典的黑、紅兩色搭配手掌圖案及米奇剪影，附地板、縫隙、毛刷等3款吸頭，是辦公室、居家或車用的清潔神器，集滿6點加899元，共2款；「限量米奇智能飯鍋」有7種烹調模式，保濕微壓閥設計，24小時保溫，集滿6點加1,399元，共2款；「限量米奇吐司機」有7段溫度調節，自由調整烤色深淺及焦脆度，還能烤出米奇的褲子或手掌的超萌圖案，集滿6點加999元，共2款；「限量米奇快煮壺」採用304不鏽鋼材質，具備自動溫控設計及出水口過濾網設計，集滿6點加1,599元，共2款；USB充電的「限量TsumTsum隨行杯果汁機」杯體為Tritan材質，搭配食品級304不銹鋼刀片、矽膠密封圈，現榨液體不外露，還有可愛提把設計，出門攜帶更方便，集滿6點加799元，共2款。

9月22日起於7-ELEVEN限定2,000間門市開賣的「無所事事小海豹」新品，包含居家及辦公室必備的「小海豹矽膠杯蓋」售價250元；兼顧環保與賣萌的「小海豹玻璃吸管組」以造型特製盒搭配粗細吸管、清潔刷，售價280元；值得收藏的「小海豹雙層隔熱玻璃杯」適合裝入鮮乳，浮現超可愛的小海豹萌萌大臉，售價490元。

此外，9月22日上午11點起於ibon搶先限量預購的蠟筆小新周邊商品中，首推繽紛的「蠟筆小新冷飲杯」，以水果為主題設計杯身，充滿清涼感，每款售價350元；粉絲必備的「蠟筆小新醫療口罩」在OPEN POINT App搶先開放會員預購，共4種款式，每盒內含口罩25入及同款口罩收納套1個，售價0點＋450元。

三麗鷗系列新品收納好物則推出「網格收納箱」，共有Hello Kitty、雙子星、布丁狗、美樂蒂等4款，半透明設計，是居家收納的好幫手，每款售價350元；「真空壓縮袋組」附上Hello Kitty大袋與中袋各4入，搭配造型抽氣筒1個，售價399元；另有「Hello Kitty大臉造型手提洗衣袋」、「Hello Kitty圓柱狀洗衣袋」2入組、「Hello Kitty收納式洗衣袋」2入組、「Hello Kitty購物保溫保冷袋」、「Hello Kitty加大野餐墊」等，同步在ibon限量預購。

7-ELEVEN自9月22日下午3點起推出「迪士尼精品集點」活動，「限量米奇吐司機」集滿6點加999元，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月22日下午3點起推出「迪士尼精品集點」活動，「限量米奇吐司機」集滿6點加999元，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月22日下午3點起推出「迪士尼精品集點」活動，「限量米奇智能飯鍋」集滿6點加1,399元，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月22日下午3點起推出「迪士尼精品集點」活動，「限量米奇智能飯鍋」集滿6點加1,399元，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月22日下午3點起推出「迪士尼精品集點」活動，「限量TsumTsum隨行杯果汁機」集滿6點加799元，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月22日下午3點起推出「迪士尼精品集點」活動，「限量TsumTsum隨行杯果汁機」集滿6點加799元，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月22日下午3點起推出「迪士尼精品集點」活動，「限量米奇手持吸塵器」集滿6點加899元，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月22日下午3點起推出「迪士尼精品集點」活動，「限量米奇手持吸塵器」集滿6點加899元，共2款。圖／7-ELEVEN提供
9月22日起於7-ELEVEN限定2,000間門市開賣的「無所事事小海豹」新品，包含「小海豹矽膠杯蓋」、「小海豹玻璃吸管組」、「小海豹雙層隔熱玻璃杯」等。圖／7-ELEVEN提供
9月22日起於7-ELEVEN限定2,000間門市開賣的「無所事事小海豹」新品，包含「小海豹矽膠杯蓋」、「小海豹玻璃吸管組」、「小海豹雙層隔熱玻璃杯」等。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月22日下午3點起推出「迪士尼精品集點」活動，「限量米奇快煮壺」集滿6點加1,599元，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月22日下午3點起推出「迪士尼精品集點」活動，「限量米奇快煮壺」集滿6點加1,599元，共2款。圖／7-ELEVEN提供
9月22日上午11點起於ibon搶先預購的三麗鷗網格收納箱，共4款，每款售價350元。圖／7-ELEVEN提供
9月22日上午11點起於ibon搶先預購的三麗鷗網格收納箱，共4款，每款售價350元。圖／7-ELEVEN提供
9月22日上午11點起於ibon搶先限量預購的「蠟筆小新冷飲杯」，每款售價350元。圖／7-ELEVEN提供
9月22日上午11點起於ibon搶先限量預購的「蠟筆小新冷飲杯」，每款售價350元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出多款Hello Kitty周邊商品，9月22日上午11點起於ibon搶先預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出多款Hello Kitty周邊商品，9月22日上午11點起於ibon搶先預購。圖／7-ELEVEN提供
9月22日起於7-ELEVEN限定2,000間門市開賣的「小海豹雙層隔熱玻璃杯」適合裝入鮮乳，浮現超可愛的小海豹萌萌大臉，搭配同款矽膠杯蓋更可愛。圖／7-ELEVEN提供
9月22日起於7-ELEVEN限定2,000間門市開賣的「小海豹雙層隔熱玻璃杯」適合裝入鮮乳，浮現超可愛的小海豹萌萌大臉，搭配同款矽膠杯蓋更可愛。圖／7-ELEVEN提供
9月22日上午11點起在OPEN POINT App搶先開放會員限量預購的「蠟筆小新醫療口罩」，共4種款式，每盒內含口罩25入及同款口罩收納套1個，售價0點＋450元。圖／7-ELEVEN提供
9月22日上午11點起在OPEN POINT App搶先開放會員限量預購的「蠟筆小新醫療口罩」，共4種款式，每盒內含口罩25入及同款口罩收納套1個，售價0點＋450元。圖／7-ELEVEN提供

Hello Kitty 口罩

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