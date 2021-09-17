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好好在家/彈力帶3招 胸背臀腿一次練
有沒有一種好攜帶、可練肌力、又幫助伸展的運動器材呢？其實近年流行的彈力帶正好就具備以上三種特性；不只讓你可以在家自行鍛煉，出門旅行也能根據訓練菜單隨機、隨處運動，可謂專為忙碌現代人量身打造的便利器材。
有別於自主動作訓練的固定力量，彈力帶額外增加的壓力、拉力都能夠有效率的達成肌肉強度訓練，現在就跟著健身達人Chloe的腳步，一起透過健身帶、針對胸部、背部以及臀部、腿部的訓練運動吧。
1.胸肌-彈力帶扶地挺身
彈力帶的伏地挺身訓練，以利用彈力帶的張力來增加動作的難度；操作方式與伏地挺身一樣，非常容易上手。
2.背部-坐姿划船
背部-坐姿划船的動作，可以訓練菱形肌群、強化背部厚度。操作時坐在地上訓練，如果想增加強度，只要把彈力帶稍微拉緊即可。
3.臀部腿後側鍛練
針對臀部、下肢腿部的訓練，過程中也會帶到核心肌群，這個動作專注於臀部下緣的訓練，可以有效消除「馬鞍肉」，讓妳的臀部變翹，同時大腿也會變緊實修長。
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