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好好在家/彈力帶3招 胸背臀腿一次練

聯合報 / 記者張瑞傑/台北報導
好好在家系列，利用彈力帶輕鬆健身。（圖/記者沈昱嘉攝影）
好好在家系列，利用彈力帶輕鬆健身。（圖/記者沈昱嘉攝影）

有沒有一種好攜帶、可練肌力、又幫助伸展的運動器材呢？其實近年流行的彈力帶正好就具備以上三種特性；不只讓你可以在家自行鍛煉，出門旅行也能根據訓練菜單隨機、隨處運動，可謂專為忙碌現代人量身打造的便利器材。

有別於自主動作訓練的固定力量，彈力帶額外增加的壓力、拉力都能夠有效率的達成肌肉強度訓練，現在就跟著健身達人Chloe的腳步，一起透過健身帶、針對胸部、背部以及臀部、腿部的訓練運動吧。

1.胸肌-彈力帶扶地挺身

彈力帶的伏地挺身訓練，以利用彈力帶的張力來增加動作的難度；操作方式與伏地挺身一樣，非常容易上手。

胸肌-彈力帶扶地挺身步驟1：將彈力帶從背後繞過雙手各抓住一端，從棒式先調整位置，雙腳可以先比臀部寬一些，雙手比肩膀開，在胸部的兩側與胸線差不多高，掌心貼地並壓住固定彈力帶，雙手屈曲時保持脊柱延伸挺胸，頭部不掉下保持穩定。（圖/記者沈昱嘉攝影）
胸肌-彈力帶扶地挺身步驟1：將彈力帶從背後繞過雙手各抓住一端，從棒式先調整位置，雙腳可以先比臀部寬一些，雙手比肩膀開，在胸部的兩側與胸線差不多高，掌心貼地並壓住固定彈力帶，雙手屈曲時保持脊柱延伸挺胸，頭部不掉下保持穩定。（圖/記者沈昱嘉攝影）
胸肌-彈力帶扶地挺身步驟2：雙腳可先從寬站開始調整，雙腿越靠近強度越強，也可以用屈膝碰地，減輕強度訓練。每一組約：10-15下。/可以作3-5 組。記得調整呼吸，用力的時候都是吐氣。（圖/記者沈昱嘉攝影）
胸肌-彈力帶扶地挺身步驟2：雙腳可先從寬站開始調整，雙腿越靠近強度越強，也可以用屈膝碰地，減輕強度訓練。每一組約：10-15下。/可以作3-5 組。記得調整呼吸，用力的時候都是吐氣。（圖/記者沈昱嘉攝影）

2.背部-坐姿划船

背部-坐姿划船的動作，可以訓練菱形肌群、強化背部厚度。操作時坐在地上訓練，如果想增加強度，只要把彈力帶稍微拉緊即可。

背部-坐姿划船步驟1：將雙腳與髖同寬，把彈力帶套在雙腳下，雙手抓著彈力帶的兩端，雙手伸直與屈曲。從肩膀開始啟動往耳後，感覺肩夾內收，將手肘往身體兩側擦過在伸直回正。（圖/記者沈昱嘉攝影）
背部-坐姿划船步驟1：將雙腳與髖同寬，把彈力帶套在雙腳下，雙手抓著彈力帶的兩端，雙手伸直與屈曲。從肩膀開始啟動往耳後，感覺肩夾內收，將手肘往身體兩側擦過在伸直回正。（圖/記者沈昱嘉攝影）
背部-坐姿划船步驟2：雙腳可以微彎曲膝蓋以減輕柔軟度與下背緊繃的感覺。每一組約10-15下，可以作3-5組。記得調整呼吸，用力的時候都是吐氣。（圖/記者沈昱嘉攝影）
背部-坐姿划船步驟2：雙腳可以微彎曲膝蓋以減輕柔軟度與下背緊繃的感覺。每一組約10-15下，可以作3-5組。記得調整呼吸，用力的時候都是吐氣。（圖/記者沈昱嘉攝影）

3.臀部腿後側鍛練

針對臀部、下肢腿部的訓練，過程中也會帶到核心肌群，這個動作專注於臀部下緣的訓練，可以有效消除「馬鞍肉」，讓妳的臀部變翹，同時大腿也會變緊實修長。

臀部腿後側鍛練步驟1：四足跪姿，將雙手掌心放在肩膀正下方，檢查肩膀、手肘、掌心在一直線上，雙腳膝蓋在骨盆的正下方。先將彈力帶的一端固定在掌心下，另一頭將單腳套踩在帶子上，踩著帶子的單腳先後溝讓膝蓋彎曲，再將腿踢向後方，回來收腿的時候保持腿部彎曲。（圖/記者沈昱嘉攝影）
臀部腿後側鍛練步驟1：四足跪姿，將雙手掌心放在肩膀正下方，檢查肩膀、手肘、掌心在一直線上，雙腳膝蓋在骨盆的正下方。先將彈力帶的一端固定在掌心下，另一頭將單腳套踩在帶子上，踩著帶子的單腳先後溝讓膝蓋彎曲，再將腿踢向後方，回來收腿的時候保持腿部彎曲。（圖/記者沈昱嘉攝影）
臀部腿後側鍛練步驟2：動作的行進間保持雙手推地，身體軀幹穩定挺胸，腰椎不塌陷，尾骨網內微收，並讓下腹收好，不翹臀。每一組約10-15下，可以作3-5組。記得調整呼吸，用力的時候都是吐氣。（圖/記者沈昱嘉攝影）
臀部腿後側鍛練步驟2：動作的行進間保持雙手推地，身體軀幹穩定挺胸，腰椎不塌陷，尾骨網內微收，並讓下腹收好，不翹臀。每一組約10-15下，可以作3-5組。記得調整呼吸，用力的時候都是吐氣。（圖/記者沈昱嘉攝影）

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