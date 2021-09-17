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文姿云、王冠閎首度出席時尚場 ALLSAINTS開幕列清單

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
在本屆東京奧運大放異彩的王冠閎、文姿云首次出席時尚活動，獲邀參加ALLSAINTS台北新光三越信義新天地A11 店開幕活動。圖／ALLSAINTS提供
在本屆東京奧運大放異彩的王冠閎、文姿云首次出席時尚活動，獲邀參加ALLSAINTS台北新光三越信義新天地A11 店開幕活動。圖／ALLSAINTS提供

ALLSAINTS台北新光三越信義新天地A11店嶄新開幕，邀請到在本屆東京奧運大放異彩的「空手道小清新」文姿云、「蝶泳王子」王冠閎出席，兩人平常都以運動風穿搭為主，對於首次出席時尚活動不感到緊張、勝任愉快，還意外發現戴口罩之餘，細長眼睛的組合搭出姐弟臉，成為驚喜小插曲。

被問到要不要再露腹肌，王冠閎靦腆表示，「先不要好了，剛吃飽，而且上次紅毯上沒人，今天人很多，不好意思露。」日常多以oversize服裝搭出舒適感，他今天以3件多層次登場，將19歲的年齡表現出成熟的英倫紳士風，感到相當新鮮；文姿云則是多年前在法國逛街時，就被品牌經典的縫紉機裝置櫥窗吸引，進店逛再走出來，手上已經多了一條皮褲，她說，「我是覺得好可惜，怎麼沒有買皮衣，真的很推薦大家買皮衣，它就是暨時髦又慵懶的時尚感，搭配其他單品，能變換不同風格表現率性、優雅、可愛。」

ALLSAINTS秋冬以Nutopia烏托邦為主題，傳達2021年人們試著重新定義價值觀與全新生活方式，運用大自然、花卉植物及大地色系為靈感，作為服裝細節，持續秉持環境友善的責任，使用RWS認證羊毛；在女裝部分也有更為女性化的表現，露出腰際、短版上衣的性感，都帶來有別以往的風貌。在Nutopia烏托邦主題之下又細分為4大系列，包括抽象印花系列，表現浪漫的復古情懷；擷取溪流的意象，運用深藍色至白色色調，作為紮染、噴繪及丹寧的波紋表現；女裝的「Luxe Knitwear」是性感又帥氣的蕾絲針織衫；男裝「My Own Private Idaho （男人的一半還是男人）」則是以1991年電影中的River Phoenix作為形象，表現棕褐色格紋款式的經典穿搭。

新光三越信義新天地A11 店獨家圖案印花連帽上衣，5,600元。圖／ALLSAINTS提供
新光三越信義新天地A11 店獨家圖案印花連帽上衣，5,600元。圖／ALLSAINTS提供
文姿云演繹豹紋印花短洋裝；王冠閎則身穿格紋長袖襯衫，外搭軍綠色天絲混紡夾克、復古卡其色中腰牛仔褲，點題秋冬季。圖／ALLSAINTS提供
文姿云演繹豹紋印花短洋裝；王冠閎則身穿格紋長袖襯衫，外搭軍綠色天絲混紡夾克、復古卡其色中腰牛仔褲，點題秋冬季。圖／ALLSAINTS提供
紮染印花長袖襯衫，定價5,600元。圖／ALLSAINTS提供
紮染印花長袖襯衫，定價5,600元。圖／ALLSAINTS提供
文姿云穿著Balfern粉色騎士皮衣、搭配Vanessa短版蕾絲針織背心與Ilia印花中長裙，手拿AllSaints新式包款Nadaline格紋衍縫牛皮托特包。圖／ALLSAINTS提供
文姿云穿著Balfern粉色騎士皮衣、搭配Vanessa短版蕾絲針織背心與Ilia印花中長裙，手拿AllSaints新式包款Nadaline格紋衍縫牛皮托特包。圖／ALLSAINTS提供
王冠閎詮釋紅底格紋毛料襯衫，手拿男裝秋冬新款羊皮皮衣。圖／ALLSAINTS提供
王冠閎詮釋紅底格紋毛料襯衫，手拿男裝秋冬新款羊皮皮衣。圖／ALLSAINTS提供
印花短洋裝，7,800元。圖／ALLSAINTS提供
印花短洋裝，7,800元。圖／ALLSAINTS提供
夏威夷印花短袖襯衫，5,000元。圖／ALLSAINTS提供
夏威夷印花短袖襯衫，5,000元。圖／ALLSAINTS提供
新光三越信義新天地A11 店獨家仿舊騎士皮衣，19,700元。圖／ALLSAINTS提供
新光三越信義新天地A11 店獨家仿舊騎士皮衣，19,700元。圖／ALLSAINTS提供
王冠閎詮釋紅底格紋毛料襯衫，手拿男裝秋冬新款羊皮皮衣；文姿云穿著粉色騎士皮衣、搭配短版蕾絲針織背心與印花中長裙。圖／ALLSAINTS提供
王冠閎詮釋紅底格紋毛料襯衫，手拿男裝秋冬新款羊皮皮衣；文姿云穿著粉色騎士皮衣、搭配短版蕾絲針織背心與印花中長裙。圖／ALLSAINTS提供

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