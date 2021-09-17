文姿云、王冠閎首度出席時尚場 ALLSAINTS開幕列清單

ALLSAINTS台北新光三越信義新天地A11店嶄新開幕，邀請到在本屆東京奧運大放異彩的「空手道小清新」文姿云、「蝶泳王子」王冠閎出席，兩人平常都以運動風穿搭為主，對於首次出席時尚活動不感到緊張、勝任愉快，還意外發現戴口罩之餘，細長眼睛的組合搭出姐弟臉，成為驚喜小插曲。

被問到要不要再露腹肌，王冠閎靦腆表示，「先不要好了，剛吃飽，而且上次紅毯上沒人，今天人很多，不好意思露。」日常多以oversize服裝搭出舒適感，他今天以3件多層次登場，將19歲的年齡表現出成熟的英倫紳士風，感到相當新鮮；文姿云則是多年前在法國逛街時，就被品牌經典的縫紉機裝置櫥窗吸引，進店逛再走出來，手上已經多了一條皮褲，她說，「我是覺得好可惜，怎麼沒有買皮衣，真的很推薦大家買皮衣，它就是暨時髦又慵懶的時尚感，搭配其他單品，能變換不同風格表現率性、優雅、可愛。」