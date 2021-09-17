【活動報名】500案內所／美威鮭魚Ｘ好丘懶人廚藝教室

由《500輯》所打造的實體概念店「500案內所」，安排有多間超人氣餐飲品牌進駐快閃，更規畫各類型藝文講座、體驗工作坊等節目。其中「500fu職人體驗坊」系列活動，將於9月25日安排「『美威鮭魚 X 好丘』懶人料理廚藝教室」，讓主廚帶領學員，示範烹調多道美味的料理，也為學員與料理職人們建構起廚藝交流的橋樑。

「500案內所」是《500輯》最新推出的質感期間限定店。現場除了有《500輯》專題封面的微型插畫展以及一系列周邊商品，並集結各類型體驗工作坊、藝文講座、不插電音樂表演。

於500案內所舉辦的「500fu職人體驗坊」系列活動中，將特邀全球最大鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，以及推廣台灣在地創作與物產為使命的「Good Cho's 好丘」一同參與，於9月25日規畫2梯次的懶人料理廚藝教室。其中，美威鮭魚研發主廚曾柏山，過去曾任職於多間星級酒店，擅長烤物、生魚片、壽司等日式料理。

他將利用兩品牌的自創研發商品，示範如何輕鬆料理一人餐食，包括有「梅香烤鮭魚沙拉黑貝果」與「極盛鮭魚三重奏」。每位參與貴賓皆會提供一份專屬食譜卡，並在課程結束後獲得一份來賓禮包。在職人的帶領之下，民眾將可度過一場輕鬆又饒富意義的料理時光！

【報名資訊】

● 活動時間：9.25（六）11:00-13:00/14:00-16:00（共兩場次）

● 報名時間：9.18-9.23

● 活動地點：500案內所（台北市士林區福林路203號）

● 報名費用：700元（含消費者試吃品＋食譜卡＋來賓禮）

● 課程內容：一道與好丘貝果合作料理：梅香烤鮭魚沙拉黑貝果、一道為主廚發想料理：極盛鮭魚三重奏（共兩道）

●課程容納人數：一堂20人，共計兩堂為40人

●報名連結：https://a.udn.com/forums/forum/334/index.html

【關於500案內所】

難出國門的疫情時代，我們如此想念遊走他方時的各種情景，500輯開創一處質感與趣味交會的新鮮指引－「500案內所」，攜手顧問企畫公司Plan B旗下新品牌「Alife」，在坐擁大片藍天和寬廣腹地的台北市士林區福林路首次出擊，這個上攀即是七星山系的美麗基地，來往捷運站可步行或租用單車，近有各類服飾小吃、國定官邸古蹟，擴及外圍如科學教育館、故宮博物院，若隨著海拔高度垂直上升，盡收眼底的會是奢侈綠意景致。

「500案內所」可欣賞集結過往專題封面的微型插畫展，更將推出一系列首次問世的周邊商品，也邀請台灣各路優質生活品牌進駐，滿足早前被暫時壓抑的消費衝動。每逢周末及國定假日期間舉辦不同類型的豐富活動，如多家人氣品牌現身出攤、不插電音樂表演、各類型體驗工作坊和場場精彩的藝文講座，來這一趟絕對物超所值！

500案內所｜期間限定店

#期間限定快閃店 #質感生活新鮮指引 #人氣名店限時快閃 #500fu職人體驗坊

時間：即日起～2021年11月14日；每日11:00～17:00