懶人包／5大電信「iPhone 13系列資費、好康優惠」重點一次看

最新iPhone 13系列即將於9月24日上午8點起正式登台開賣，就目前預購狀況看來，果粉依舊相當捧場，尤其是iPhone 13 mini與iPhone 13的粉紅色、iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max的天峰藍色最夯。5大電信的iPhone 13資費和相關優惠也陸續出爐，想要搶先入手新機快來看！

●中華電信

中華電信精采5G資費月付1,399元，可享行動上網吃到飽、最大網內免費講，搭配購機方案（綁約36個月），iPhone 13 Pro Max 128GB專案價19,300元、iPhone 13 Pro 128GB專案價15,300元、iPhone 13 128GB專案價 8,300元、iPhone 13 mini 128GB專案價5,300元；另搭配指定舊機換新機方案、舊機回收價加碼再折2,000元、行動VIP等優惠，iPhone 13 Pro Max 128GB即可0元入手（36個月資費）。

為了守護果粉新機，中華電信預計自9月24日起推出AppleCare Services行動裝置保險服務，可享一年最高3次的意外損壞和竊盜損失理賠、硬體保固非意外損壞不計次數維修、盜用費用損失每年最高賠償5,000元、電池瑕疵不計次數更換，再送Apple iCloud 50GB雲端服務。

中華電信還推出iPhone 13全系列5G機型的多元優惠，包括申辦精采5G月付1,399元以上資費送Apple購物金2,000元、首次升級iCloud 50GB享3個月免費、綁定App Store行動帳單代付服務消費最高享900點Hami Point回饋。先前的iPhone指定機型也全面降價，包括iPhone 12全機型降4,000元，iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max最高降5,000元，iPhone 12 128GB搭配月付1,399元資費、綁約36個月，手機專案價只要6,900元。

中華電信還宣布將為果粉舉辦「iPhone 13全系列新機五倍強大百萬加碼五連抽」活動，總計5階段抽獎，10月31日前購買iPhone 13全系列新機且完成申辦精采5G月繳1,399元以上資費，有機會抽中周周送出的iPhone 13 Pro 256GB、iPhone 13 128GB、Apple Watch SE LTE 44mm各1名以及HomePod mini 5名、Hami Point 6,995點購物金20名。

針對備受關注的首賣會活動，中華電信在共同維護國內疫情的考量下，宣布將於9月24日上午7點45分舉辦「iPhone 13新機線上首賣會」，邀請果粉線上直播搶先看；當天上午8點起，中華電信全台500間指定服務據點及網路門市同步開賣iPhone 13全系列，於信義威秀門市排隊的前20位果粉贈送AirPods Pro，無論新申辦、攜碼、續約購機方案均適用，同時提醒果粉務必遵守防疫規範。

●遠傳電信

遠傳電信搭配「遠傳心5G方案」月付1,399元、綁約48個月，iPhone 13 128GB專案價0元、iPhone 13 Pro 128GB專案價7,800元、iPhone 13 Pro Max 128GB專案價11,800元。10月底前申辦完成iPhone 13新機，並下載註冊成為「遠傳心生活App」會員，手機專案價可回饋兩倍遠傳幣，最高2%回饋無上限，例如申辦iPhone 13 Pro 128GB專案價實際付款金額7,800元，最高可享回饋2%遠傳幣156，遠傳幣可至「遠傳心生活App」兌換跨超商咖啡、3C家電、蘋果配件等。

此外，遠傳VIP客戶續約iPhone 13免付萬元預繳費、最高再折5,000元。遠傳並祭出預繳「行動裝置險」享月租費最高折抵1,440元、加碼再送免費換電池；成功申辦iPhone 13即加碼送friDay Music免費聽2個月，未訂購過iCloud儲存空間的用戶再贈送3個月免費使用50GB iCloud空間。

遠傳也針對iPhone 12 128GB推出折扣優惠，即日起至遠傳全台直營、加盟、網路門市購買iPhone 12 128GB，手機最高現降4,000元，搭配「遠傳心5G方案」1,399元資費並簽約36個月，手機專案價6,900元，另有舊機換新機方案。

●台灣大哥大

台灣大哥大宣布申辦1,399元專案、綁約48個月，iPhone 13 128GB專案價0元，並贈送獨家GeForce NOW雲端遊戲平台、myVideo等影音娛樂服務3個月免費體驗；果粉申辦iPhone搭配台灣大5G專案，還可獨享免費6個月Apple Music音樂串流服務，預計10月統一發送Apple Music專屬連結開啟優惠。VIP用戶續約最高享折價5,000元；5年老客戶續約iPhone 13搭配指定專案，限時升級VIP，享提前續約及手機折價、每月免費新創服務優惠、生日禮和專屬活動等多重禮遇。另外，台灣大哥大「全民舊機換新機」也提供高額折抵金，門市回收iPhone 12 Pro Max最高可折抵3萬元。

申辦1,399元資費專案、綁約48個月可享0元購買iPhone 13 128GB或iPhone 13 mini 256GB；搭配1,599元資費、綁約48個月，也能0元入手iPhone 13 256GB；旗艦版本iPhone 13 Pro 128GB只要申辦1,899元資費、綁約48個月，同樣能0元帶回家。

到台灣大哥大實體、網路門市預購iPhone 13系列機款，預繳3,000元訂金、並於10月31日前申辦5G指定專案，最高送3,000元momo幣。9月30日前在台灣大哥大網路門市預購iPhone 13系列並申辦任一5G專案，還有機會一次抽中AirPods Pro和Apple Watch Series 6。另同步推出iPhone 12系列降價優惠，申辦指定資費最高降4,000元。

台灣大哥大也針對手機保險提供優惠活動，申辦iPhone 13系列新機搭配「新復原者尊榮預繳回饋專案」，即享電信帳單指定金額減免、一年期個人資安保障。10月底前到直營門市購買iPhone 13系列相關配件可享85折，購買AirPods、AirPods Pro藍牙耳機同享85折優惠，還可以99元加價購買原廠12W旅充。

●亞太電信

亞太電信「5G極速升等」iPhone 13全系列購機方案，專案價最高折1,500元；9月17日中午12點起至9月23日於亞太電信預約活動網頁進行線上預約成功者，還可於申辦取機時獲得專案價現折1,000元的早鳥優惠折扣。申辦iPhone 13 Pro 128GB搭配月付1,399元資費、綁約36個月，可享5G不限速高速上網，網外再送220分鐘通話優惠，原專案價15,300元，優惠價13,800元，如果加上早鳥預約門市申辦取機時再折1,000元，實際僅需付12,800元就能帶回家；iPhone 13 Pro 128GB搭配月付2,699元指定方案、綁約36期個月，手機專案價0元。續約申辦iPhone 13系列新機同享新申辦優惠之外，再享免萬元預繳、尊爵菁英VIP專案價最高折5,000元。

購機搭配30期以上全資費，加贈蘋果原廠MagSafe充電器（市價1,190元）；不限機型不限資費方案、申辦「Gt智慧保鑣」手機保險月繳型方案可享首月零月租優惠（月租最高價值458元），年繳型方案可享全家便利商店購物金150元。全系列資費再送一個月「影音奇饗包」（總價值最高398元），可享Gt TV電影戲劇隨選隨看、CatchPlay影音服務或KKBOX Hi-Res無損音質服務首月零月租優惠。

●台灣之星

台灣之星iPhone 13系列預購資費最低5G月租599元起；月租799元起除了可享4G上網吃到飽，還可再享台灣之星獨家「用到5G才付錢、每月最高只要加200元」，相當於最低月租999元起就可享5G不限速上網吃到飽，搭配舊機換新機方案除原有舊機回收金之外，手機專案價還可享最高再折8,000元優惠（限新申辦，舊換新加碼最高再折6,000元＋攜碼申辦最高再折2,000元），並享語音網內互打免費、網外贈送最高300分鐘優惠。