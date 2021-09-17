跨年煙火房開搶！義大2酒店早鳥優惠「免一成服務費」
連續第13年、南台灣最知名的義大世界跨年活動，今年將以「紫耀義大、樂享平安」為主題，推出閃耀跨年煙火秀。今年12月31日適逢三天連續假期，義大世界內的義大皇家酒店與義大天悅飯店，同步推出跨年住房專案，除了煙火房開賣，早鳥還可享優惠。
義大皇家酒店雙人住宿、含早餐與宴會廳跨年夜特別晚餐，三天二夜每房22,000元起，義大天悅飯店19,000元起，10月31日前預訂，可享免收一成服務費的早鳥優惠，兩家飯店各限量100間。
此外，入住義大皇家酒店最搶手的煙火景觀房，每房只要再加價2至3千元不等，即可從客房欣賞璀璨煙火秀。電話：07-656-8158義大皇家酒店、 07-656-8000義大天悅飯店。
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