跨年煙火房開搶！義大2酒店早鳥優惠「免一成服務費」

連續第13年、南台灣最知名的義大世界跨年活動，今年將以「紫耀義大、樂享平安」為主題，推出閃耀跨年煙火秀。今年12月31日適逢三天連續假期，義大世界內的義大皇家酒店與義大天悅飯店，同步推出跨年住房專案，除了煙火房開賣，早鳥還可享優惠。

義大皇家酒店雙人住宿、含早餐與宴會廳跨年夜特別晚餐，三天二夜每房22,000元起，義大天悅飯店19,000元起，10月31日前預訂，可享免收一成服務費的早鳥優惠，兩家飯店各限量100間。