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日本獨家引進塑身蹦蹦墊 居家時尚運動新風潮

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
日本獨家引進塑身蹦蹦墊，讓居家運動更加時尚輕便 。圖／聯合數位文創提供
日本獨家引進塑身蹦蹦墊，讓居家運動更加時尚輕便 。圖／聯合數位文創提供

疫情影響下，許多人因此減少外出運動，但想居家訓練有氧及肌耐力，常在選擇上有限而放棄運動習慣，為此日本品牌Gymterior推出時尚新解方─塑身蹦蹦墊，鼓勵民眾運用有氧跳躍的原理，讓自己維持每日輕鬆塑身的好習慣。

這款塑身蹦蹦墊外型時尚，整體造型輕巧，並榮獲2020 Good Design大賞，內有4層專利彈跳纖維、高彈力聚氨酯芯片，夾著特殊鋼彈力減震和吸收衝擊材料等獨特結構，可耐重200公斤，平常也可以搭配無線跳繩使用，甫一推出就大獲日本消費者喜愛，不管大人小孩都可輕鬆上手，居家一邊追劇一邊彈跳塑身，對於家裡喜歡活蹦亂跳的小孩也可以當作安全緩衝墊使用。目前這款塑身蹦蹦墊由台灣設計平台uDesign有.設計團隊獨家銷售，並推出優惠方案，詳情可參閱商品網站。

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