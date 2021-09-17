快訊

長榮機師違反防疫規定 民航局開罰機師40萬元、業者200萬元

「IS新娘」求回英國 名嘴轟：留她在恐怖溫床上發爛吧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

迷宮超展開！APUJAN 2022春夏時裝秀 林予晞魔幻站台

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
APUJAN品牌創意總監詹朴（左二）和林予晞（左一）、黑嘉嘉（右一）、簡廷芮（右二），一同出席今日發表記者會。記者沈昱嘉 / 攝影
APUJAN品牌創意總監詹朴（左二）和林予晞（左一）、黑嘉嘉（右一）、簡廷芮（右二），一同出席今日發表記者會。記者沈昱嘉 / 攝影

台灣設計師品牌APUJAN今年再度與倫敦時裝周時程同步發表，今日於台北101獨一文創舉辦2022春夏系列「迷宮喧囂」( In the Maze of Noises ) 的時裝秀首映，搶先公開最新宣傳影片。影片內容以夢境與科幻呼應文學典故的迷幻篇章，品牌創意總監詹朴，與影片中三位主角林予晞、簡廷芮、黑嘉嘉也於今日一同出席。

APUJAN 2022春夏時裝以「迷宮喧囂」（In the Maze of Noises）為主軸，探討現代資訊過載的生活，讓人宛如迷失在夢境的迷宮之中。APUJAN向來以書單作為靈感來源之一，本季並以推理小說為始源，包含冷硬派推理小說《騙子的遊戲》、極短篇冒險《綠門》、以及奇幻經典《愛麗絲夢遊仙境》 。影像團隊則由《下半場》監製陳寶旭領軍，《范保德》導演蕭雅全執導，金獎最佳美術王志誠、知名攝影指導林哲強，共同打造APUJAN的夏日夢境。

時裝秀影片的拍攝場地位於一處無水的泳池，詹朴解釋由於疫情期間多數泳池將水放空、空無一物，恰提供了一處拍攝的魔幻場地、也反應時代特質；而現場播放影像時不乏雜訊、色塊的移動或失真，他笑稱並非精心設計、而是純屬意外，因而引起現場莞爾一笑。而已經三季為APUJAN走秀的黑嘉嘉更在影像中變身引路人、似帶領主角林予晞進入APUJAN的時裝世界，自由穿梭其中。

而本季APUJAN 2022春夏時裝整體帶有東方較內斂的性感，但融入西方輪廓，詹朴並解釋服裝同時反映台灣悶熱的氣候特點，因而不乏大量使見雪紡等較輕鬆的面料，帶來穿戴時的舒適。同時本季再以《愛麗絲夢遊仙境》、《綠野仙蹤》為靈感，所以模特兒身上宛如科幻版錫人的立體眼鏡、獅子輪廓的針織帽飾巧妙呼應故事元素，是本季服裝的靈感彩蛋，而包含星球、恐龍、太空船等品牌經典元素，則同樣出現在包款、時裝等細節，象徵不斷探索布料與時裝的可能，同時詹朴身上的西裝也在袖口秀出一把鑰匙Logo，帶有在迷宮中解謎的延伸聯想

，童趣中見玩心。

本季時裝秀影片將於臺灣時間9月17日晚上八點，於倫敦時裝周的官方平台上線，同時也將在APUJAN的臉書粉絲專頁、YouTube、Instagram等社群平台同步公佈，同時也將在中華電信MOD平台上播出，可於今晚八點後一睹為快。

同時融入東方內斂元素與西方輪廓，是APUJAN 2022春夏的設計特色。圖 / APUJAN提供
同時融入東方內斂元素與西方輪廓，是APUJAN 2022春夏的設計特色。圖 / APUJAN提供
林予晞表示並非首次走服裝秀，但是首次跟導演蕭雅全合作，並盛讚蕭雅全的影像非常有文學性、戲劇性。記者沈昱嘉 / 攝影
林予晞表示並非首次走服裝秀，但是首次跟導演蕭雅全合作，並盛讚蕭雅全的影像非常有文學性、戲劇性。記者沈昱嘉 / 攝影
三度為APUJAN走秀的黑嘉嘉，在影像中帶有愛麗絲夢仙境中的「兔子」隱喻，帶領林予晞走入魔幻迷宮。圖 / APUJAN提供
三度為APUJAN走秀的黑嘉嘉，在影像中帶有愛麗絲夢仙境中的「兔子」隱喻，帶領林予晞走入魔幻迷宮。圖 / APUJAN提供
本季以魔幻迷宮為主題，也反應在詹朴身上西裝的鑰匙元素、帶有解謎的延伸聯想。圖 / APUJAN提供
本季以魔幻迷宮為主題，也反應在詹朴身上西裝的鑰匙元素、帶有解謎的延伸聯想。圖 / APUJAN提供
宛如旗袍式的東方宮廷元素，巧妙融入西方輪廓並在側邊小露性感。圖 / APUJAN提供
宛如旗袍式的東方宮廷元素，巧妙融入西方輪廓並在側邊小露性感。圖 / APUJAN提供
恐龍尾的針織包，帶有APUJAN的品牌經典元素。圖 / APUJAN提供
恐龍尾的針織包，帶有APUJAN的品牌經典元素。圖 / APUJAN提供
時裝秀影片的拍攝場地位於一處無水的泳池，詹朴解釋由於疫情期間多數泳池將水放空、空無一物，恰提供了一處影片拍攝的魔幻場地。圖 / APUJAN提供
時裝秀影片的拍攝場地位於一處無水的泳池，詹朴解釋由於疫情期間多數泳池將水放空、空無一物，恰提供了一處影片拍攝的魔幻場地。圖 / APUJAN提供
黑嘉嘉今日出席記者會、也是連續三年為APUJAN走秀。記者沈昱嘉 / 攝影
黑嘉嘉今日出席記者會、也是連續三年為APUJAN走秀。記者沈昱嘉 / 攝影

夢境 品牌 黑嘉嘉

延伸閱讀

勇闖樹的魔幻國度！攻克新北第一高峰「塔曼山」全記錄

從中山、大同重新認識台北 新書「BeLong」雙封面出版 紀錄城市歸屬感

被斬首的「荊州超大型關公」：中國魔幻違建案的爛尾輪迴？

金鐘槓龜7次又入圍！Janet「戒指」噴淚謝「前夫」

相關新聞

7-11竟然有付費商務包廂！1小時60元 網友：小7功能真多

7-ELEVEN竟然有「付費商務包廂」！facebook粉絲團《台灣也有一個騰訊》PO出一則地方訊息，內容為「7-ELE...

懶人包／5大電信「iPhone 13系列資費、好康優惠」重點一次看

最新iPhone 13系列即將於9月24日上午8點起正式登台開賣，就目前預購狀況看來，果粉依舊相當捧場，尤其是iPhon...

跨年煙火房開搶！義大2酒店早鳥優惠「免一成服務費」

連續第13年、南台灣最知名的義大世界跨年活動，今年將以「紫耀義大、樂享平安」為主題，推出閃耀跨年煙火秀。今年12月31日...

日本獨家引進塑身蹦蹦墊 居家時尚運動新風潮

疫情影響下，許多人因此減少外出運動，但想居家訓練有氧及肌耐力，常在選擇上有限而放棄運動習慣，為此日本品牌Gymterio...

珍珠撞奶新風味！7-11「冰黑糖珍珠燕麥奶」將全面開賣

燕麥奶風潮正熱，7-ELEVEN自有品牌CITY系列現調飲品推出CITY PEARL「冰黑糖珍珠燕麥奶」，選用Oatly...

迷宮超展開！APUJAN 2022春夏時裝秀 林予晞魔幻站台

台灣設計師品牌APUJAN今年再度與倫敦時裝周時程同步發表，今日於台北101獨一文創舉辦2022春夏系列「迷宮喧囂」( ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。