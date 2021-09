迷宮超展開！APUJAN 2022春夏時裝秀 林予晞魔幻站台

台灣設計師品牌APUJAN今年再度與倫敦時裝周時程同步發表,今日於台北101獨一文創舉辦2022春夏系列「迷宮喧囂」( In the Maze of Noises ) 的時裝秀首映,搶先公開最新宣傳影片。影片內容以夢境與科幻呼應文學典故的迷幻篇章,品牌創意總監詹朴,與影片中三位主角林予晞、簡廷芮、黑嘉嘉也於今日一同出席。

APUJAN 2022春夏時裝以「迷宮喧囂」(In the Maze of Noises)為主軸,探討現代資訊過載的生活,讓人宛如迷失在夢境的迷宮之中。APUJAN向來以書單作為靈感來源之一,本季並以推理小說為始源,包含冷硬派推理小說《騙子的遊戲》、極短篇冒險《綠門》、以及奇幻經典《愛麗絲夢遊仙境》 。影像團隊則由《下半場》監製陳寶旭領軍,《范保德》導演蕭雅全執導,金獎最佳美術王志誠、知名攝影指導林哲強,共同打造APUJAN的夏日夢境。

時裝秀影片的拍攝場地位於一處無水的泳池,詹朴解釋由於疫情期間多數泳池將水放空、空無一物,恰提供了一處拍攝的魔幻場地、也反應時代特質;而現場播放影像時不乏雜訊、色塊的移動或失真,他笑稱並非精心設計、而是純屬意外,因而引起現場莞爾一笑。而已經三季為APUJAN走秀的黑嘉嘉更在影像中變身引路人、似帶領主角林予晞進入APUJAN的時裝世界,自由穿梭其中。

而本季APUJAN 2022春夏時裝整體帶有東方較內斂的性感,但融入西方輪廓,詹朴並解釋服裝同時反映台灣悶熱的氣候特點,因而不乏大量使見雪紡等較輕鬆的面料,帶來穿戴時的舒適。同時本季再以《愛麗絲夢遊仙境》、《綠野仙蹤》為靈感,所以模特兒身上宛如科幻版錫人的立體眼鏡、獅子輪廓的針織帽飾巧妙呼應故事元素,是本季服裝的靈感彩蛋,而包含星球、恐龍、太空船等品牌經典元素,則同樣出現在包款、時裝等細節,象徵不斷探索布料與時裝的可能,同時詹朴身上的西裝也在袖口秀出一把鑰匙Logo,帶有在迷宮中解謎的延伸聯想

,童趣中見玩心。