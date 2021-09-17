三眼怪＋史迪奇行李箱超萌！全家便利商店推「宇宙旅行團」集點
不能出國讓人悶得慌，全家便利商店推出「萌友限定！宇宙旅行團」集點活動，由史迪奇、三眼怪帶大家出發到宇宙各個角落探險，以「外出探險」、「療癒布置」2大主題，首推最好入手的「MEA公仔」，將史迪奇、三眼怪加上科技感配件以及台灣在地小吃元素，9月22日上午10點起至11月2日使用會員點數400點＋189元即可隨機入手一款，也可使用2,000點＋1,512元將8款整套打包帶走，另外還有超萌又實用的行李箱與收納包組合、厚坐墊與火箭抱枕毯，都值得粉絲搶快入手。
全家便利商店「萌友限定！宇宙旅行團」集點活動「外出探險」主題，首推「行李箱與收納包」，外殼印上三眼怪俏皮模樣與星星、宇宙等元素，內附史迪奇收納包，正面的透明設計，可看到箱內的史迪奇圖案，彷彿戴上太空頭盔的透視感，還可設定密碼鎖，增加外出用品存放安全性，會員點數400點＋1,299元或3,000點＋1,199元；「側背包」分別有三眼怪及史迪奇款式，總共有三層收納空間，大小適中、適合一般日常使用，包款拉鍊的造型拉片還有其他角色設計，增添可愛度，每款400點＋549元或3,000點＋499元；「隨行杯&提袋」杯身有三眼怪、史迪奇分別遨遊在宇宙上的姿勢，共2款，杯套提袋以半立體設計，絕對能成為吸睛首選，每款400點＋369元或3,000點＋319元。
避免外出群聚，宅在家時間變長，就讓逗趣的「MEA公仔」來療癒煩悶日常，將三眼怪、史迪奇加入珍珠奶茶、小籠包等台灣小吃元素，或是太空槍、未來感造型眼鏡、外星對戰武器設計，部分零件還可取下，讓粉絲自由拼裝。甜甜圈造型的「厚坐墊」可當一般坐墊使用，也可當作靠墊或是午睡枕，共2款，每款400點＋499元或3,000點+399元；「火箭抱枕毯」以三眼怪火箭為設計，抱枕毯前的透明設計，彷彿三眼怪在動畫中準備飛越宇宙畫面，400點＋499元或3,000點＋449元。
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