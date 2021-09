CINDY CHAO 跨藝術領域的極致工藝

●花之精靈 國際大獎三度加冕●

倫敦巨匠臻藏藝博會(Masterpiece London)是橫跨全世界、凝縮了人類數千年歷史文化的藝術博覽會,也是全球最具指標性的跨界收藏趨勢展覽。出身台灣的珠寶藝術家趙心綺(CINDY CHAO),繼2018、2019年參展連續獲大會頒獎肯定,今年在6月24-27日舉辦的 「遇見材質之美(Encountering Beauty Through The Material World)」巨匠臻藏·線上尊覽(Masterpiece Online)上,從來自120家上千件展品中脫穎而出,以2021年最新力作Black Label Masterpiece大師系列No. VII花之精靈胸針獲頒「巨匠臻藏大獎(Masterpiece Awards) 」珍稀寶石類別獎項,也是12件獲獎展品中唯一獲獎的高級珠寶。

之所以受到全球最專業藝術收藏委員會成員一致肯定,花之精靈胸針無論在美學、工藝、材質上都非凡傑出。以童趣的擬人手法詮釋花卉盛開的姿態,CINDY CHAO選用一枚難能可貴的49.12 克拉斯里蘭卡星芒無燒藍寶石為主石,不經加熱處理即呈現天然均勻濃郁的顏色、在寶石蛋面的中央頂部彙聚成完美的六芒星線,展現品牌優異的寶石搜羅能力。而整體顏色的配襯,包括近600顆漸層黃鑽、綠色沙弗萊石與祖母綠的層次錯落,更體現趙心綺深厚的油畫底蘊。

趙心綺是被國際媒體譽為有建築家思維,與雕塑家手藝的珠寶藝術家;品牌也是當今堅持18 世紀蠟雕工藝創作手法的少數。她親手透過蠟雕技藝,將腦海中花朵的有機形態具體化重現,創作出乎於成品100%的1:1的3D立體模型,展現 2D 平面無法傳達的生命力。團隊再拆解修整為可配戴的飾品,最後以仿蠟鍛造個鑄造鈦金屬技術,主石、各型配石的組合與建構,才將趙心綺最初藍圖中的夢幻精靈逐漸成形。

除了蠟雕,CINDY CHAO最讓藏家念念不忘的,就是花卉作品上那栩栩如真的花蕊 – 花之精靈胸針的花蕊,運用了漆藝工藝中「彩繪」的技術。萃取自漆樹的珍貴生漆原料,色澤深邃華麗,可添增朱砂、銀朱、赭石等調配出更多色彩, 都是常見於漆藝珠寶的手法。萃取自漆樹的珍貴生漆原料,色澤深邃華麗,是日本傳統裝飾藝術的素材,可添增朱砂、銀朱、赭石等調配出更多色彩作為彩繪之用。趙心綺先以18K 金打造花蕊外形,經過多次重複上漆及拋光,才完成這精緻的細節,釋放出花之精靈的無限生命力。

●倫敦巨匠三度頒獎 每次成就更上層樓●