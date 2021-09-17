快訊

家人、男友都確診「卻沒被隔離」 新北20歲女染疫要查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

CINDY CHAO 跨藝術領域的極致工藝

聯合報 / 記者孫曼／專題即時報導
2021 Black Label Masterpiece大師系列花之精靈胸針榮獲英國倫敦藝博會Masterpiece Awards巨匠臻藏大獎。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2021 Black Label Masterpiece大師系列花之精靈胸針榮獲英國倫敦藝博會Masterpiece Awards巨匠臻藏大獎。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

●花之精靈 國際大獎三度加冕●

倫敦巨匠臻藏藝博會（Masterpiece London）是橫跨全世界、凝縮了人類數千年歷史文化的藝術博覽會，也是全球最具指標性的跨界收藏趨勢展覽。出身台灣的珠寶藝術家趙心綺（CINDY CHAO），繼2018、2019年參展連續獲大會頒獎肯定，今年在6月24-27日舉辦的 「遇見材質之美（Encountering Beauty Through The Material World）」巨匠臻藏·線上尊覽（Masterpiece Online）上，從來自120家上千件展品中脫穎而出，以2021年最新力作Black Label Masterpiece大師系列No. VII花之精靈胸針獲頒「巨匠臻藏大獎（Masterpiece Awards） 」珍稀寶石類別獎項，也是12件獲獎展品中唯一獲獎的高級珠寶。

之所以受到全球最專業藝術收藏委員會成員一致肯定，花之精靈胸針無論在美學、工藝、材質上都非凡傑出。以童趣的擬人手法詮釋花卉盛開的姿態，CINDY CHAO選用一枚難能可貴的49.12 克拉斯里蘭卡星芒無燒藍寶石為主石，不經加熱處理即呈現天然均勻濃郁的顏色、在寶石蛋面的中央頂部彙聚成完美的六芒星線，展現品牌優異的寶石搜羅能力。而整體顏色的配襯，包括近600顆漸層黃鑽、綠色沙弗萊石與祖母綠的層次錯落，更體現趙心綺深厚的油畫底蘊。

趙心綺是被國際媒體譽為有建築家思維，與雕塑家手藝的珠寶藝術家；品牌也是當今堅持18 世紀蠟雕工藝創作手法的少數。她親手透過蠟雕技藝，將腦海中花朵的有機形態具體化重現，創作出乎於成品100%的1:1的3D立體模型，展現 2D 平面無法傳達的生命力。團隊再拆解修整為可配戴的飾品，最後以仿蠟鍛造個鑄造鈦金屬技術，主石、各型配石的組合與建構，才將趙心綺最初藍圖中的夢幻精靈逐漸成形。

除了蠟雕，CINDY CHAO最讓藏家念念不忘的，就是花卉作品上那栩栩如真的花蕊 – 花之精靈胸針的花蕊，運用了漆藝工藝中「彩繪」的技術。萃取自漆樹的珍貴生漆原料，色澤深邃華麗，可添增朱砂、銀朱、赭石等調配出更多色彩, 都是常見於漆藝珠寶的手法。萃取自漆樹的珍貴生漆原料，色澤深邃華麗，是日本傳統裝飾藝術的素材，可添增朱砂、銀朱、赭石等調配出更多色彩作為彩繪之用。趙心綺先以18K 金打造花蕊外形，經過多次重複上漆及拋光，才完成這精緻的細節，釋放出花之精靈的無限生命力。

●倫敦巨匠三度頒獎 每次成就更上層樓●

CINDY CHAO The Art Jewel在2018年首度參加倫敦巨匠臻藏博覽會時，便以大師系列紅寶石牡丹胸針震撼藝博會，150個參展單位所展出的近萬件展品中獲頒「卓越藝術創作典範獎」（Outstanding Exhibit Awards），在設計美感、藝術價值上均受到國際專家嚴格的標準肯定。2019年受邀參展，再度以冬葉套鍊獲得 「大會傑出獎」（Masterpiece Highlight），「作品充滿立體的建築感線條及豐沛的情緒張力，完美的用石及絕佳的配色，這樣的組合是前未所見，」藝博會主席Philip Hewat-Jaboor說。而今年線上展覽，則是針對不同素材的展品規劃設置 「巨匠臻藏大獎」，共分大理石/石材、繪畫、木製、青銅/金屬、陶瓷品、珍稀寶石等6大類別，每一類別僅2件展品獲獎，花之精靈以令人驚豔的雕塑性特質受到肯定，可見穩定深厚的實力。

2018年Masterpiece London倫敦巨匠臻藏藝博會。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2018年Masterpiece London倫敦巨匠臻藏藝博會。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2019年Masterpiece London倫敦巨匠臻藏藝博會。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2019年Masterpiece London倫敦巨匠臻藏藝博會。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2016 Black Label Masterpiece大師系列IX冬葉套鍊榮獲Masterpiece London倫敦大師傑作展頒發大會傑出獎。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2016 Black Label Masterpiece大師系列IX冬葉套鍊榮獲Masterpiece London倫敦大師傑作展頒發大會傑出獎。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
珠寶藝術家Cindy Chao。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
珠寶藝術家Cindy Chao。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2021 Black Label Masterpiece大師系列花之精靈胸針榮獲英國倫敦藝博會Masterpiece Awards巨匠臻藏大獎。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2021 Black Label Masterpiece大師系列花之精靈胸針榮獲英國倫敦藝博會Masterpiece Awards巨匠臻藏大獎。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

珠寶 倫敦

延伸閱讀

數位劇場珍藏大師作品 海外古典線上看

一個由文化生產所創造的藝術世界：探索何謂社會美學？

基隆「永晝海濱美術館」開展！15組藝術作品走入店家亮點搶先看

迎秋節連假 故宮南院親子藝術月、水影舞光裡外有看頭

相關新聞

7-11竟然有付費商務包廂！1小時60元 網友：小7功能真多

7-ELEVEN竟然有「付費商務包廂」！facebook粉絲團《台灣也有一個騰訊》PO出一則地方訊息，內容為「7-ELE...

三眼怪＋史迪奇行李箱超萌！全家便利商店推「宇宙旅行團」集點

不能出國讓人悶得慌，全家便利商店推出「萌友限定！宇宙旅行團」集點活動，由史迪奇、三眼怪帶大家出發到宇宙各個角落探險，以「...

CINDY CHAO 跨藝術領域的極致工藝

●花之精靈 國際大獎三度加冕●

數位劇場珍藏大師作品 海外古典線上看

LINE TV數位劇場除了網羅台灣優質舞台劇之外，也收錄多部古典樂名家作品，像是貝多芬、馬勒、知名的音樂節「韋爾比亞音樂節」、「琉森音樂節」等多組享譽全球的音樂家及樂團，上架近四十部海外古典樂演出，其中也有芭蕾舞、電影音樂演奏等，選擇豐富多元。

統一超商整合3大支付 9月22日起可數位綁定振興五倍券

配合行政院振興五倍券數位綁定政策，統一超商整合集團3大支付積極響應，9月22日上午9點起鼓勵民眾可使用icash2.0、...

8場保安林戶外森山派對 首場10月3日到漁光島小旅行

農委會林務局今年10月3日至明年4月23日，在全台已命名的保安林辦理8場「保安林賴著你—戶外森山派對」系列活動，依各地特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。