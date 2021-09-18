洗衣儀式感，網推這款芬芳味道！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「洗衣用品」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的洗衣用品品項，以及洗衣用品香味網路聲量排行。

在酷暑炎日下，流汗容易造成衣服上殘留汗味與汗漬，因此挑選適合的洗衣用品便顯得相當重要，但除了除臭，洗完衣物後，留下的一片芳香儀式感也不能少。

「洗衣膠囊」殘留成問題、「洗衣皂」成分較天然

市面上的洗衣用品除了家庭慣用的傳統「洗衣精」、「洗衣粉」、「洗衣皂」等，還有如「洗衣球」、「洗衣片」等用品的推陳出新，也各獲得不少網友討論。

洗衣用品品項網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

其中，最為人熟知的「洗衣精」，除了算是普遍的民生消費品，更因有許多效能，像是「防蟎」、「抗菌」等，而獲得不少討論，尤其是近期疫情影響，有網友大嘆「我覺得最近家裡洗衣精用好兇，大概是害怕病毒入侵吧」。同為傳統型洗滌用品的「洗衣粉」則是因價錢便宜，加上一罐可以用上許久，受到不少網友的喜愛。此外，也有網友會使用「洗衣皂」來清洗寶寶的衣服，認為洗衣皂成份較天然，所以在使用上比較安心。

而「洗衣膠囊」與「洗衣片」，除了省去測量用量等問題，空間佔位也較小，讓部分網友就表示「不會弄髒手」，在使用上也因沒有外包裝的瓶瓶罐罐，而較不會對環境造成污染，成為許多消費者的新選擇。然而近期有網友大嘆使用「洗衣膠囊」有外層膜殘留，或容易黏在衣物等問題，網友也紛紛留言建議「洗衣膠囊請放在小盒子裡面，不能直接放在衣服上洗」、「水位不夠吧，外層膜才洗不掉」。

洗衣花香調與茶香調，你是哪一派？

洗衣用品最常出現「花香調」跟「茶香調」兩種味道，從近半年的觀測結果來說，發現在「花香調」的部分，除了基本的「薰衣草」、「玫瑰」、「茉莉」香外，近來頻繁出現在架上的「小蒼蘭」香味，因香水品牌「Jo Malone」曾推出小蒼蘭香調的香水，而成為許多民眾近期熱論的話題，有網友表示小蒼蘭很香，而成為小蒼蘭控，但也有民眾表示「不要再小蒼蘭啦，現在洗衣精一堆小蒼蘭」。

洗衣用品香味網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

在茶香調上，「茶樹」因清新沒有過重香味，而成為許多網友討論的焦點，有網友表示「感覺較天然、化學成分少」、「感覺茶樹可以增加抗菌」。另外，「草本」洗衣精也是許多人的新選擇，除了聞了感覺可以安定心神外，更有民眾就表示「用了草本味的洗衣精，不刺鼻」。

根據民眾的使用需求，業者開發出不同的洗衣用品；而洗完衣物自帶的清香，就好比在身上噴了一抹香味。你也想跳脫汗流浹背的狼狽感嗎？不妨也來利用洗衣用品，在悶熱的空氣中，為自己撒上一層淡淡的香氣點綴，打造一場生活的儀式感吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》