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統一超商整合3大支付 9月22日起可數位綁定振興五倍券

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
統一超商整合集團3大支付積極響應政府振興五倍券數位綁定政策。圖／統一超商提供
統一超商整合集團3大支付積極響應政府振興五倍券數位綁定政策。圖／統一超商提供

配合行政院振興五倍券數位綁定政策，統一超商整合集團3大支付積極響應，9月22日上午9點起鼓勵民眾可使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包╳信用卡綁定振興五倍券，選擇icash2.0、icash Pay綁定還有機會額外獲得最高上萬點OPEN POINT點數。為提供優質數位體驗，7-ELEVEN OPEN錢包領先實體零售推出「一鍵綁卡」服務，開啟OPEN POINT App即可立即申辦國泰世華CUBE卡、快速綁定OPEN錢包立即使用。

7-ELEVEN指出，OPEN POINT可使用3大支付工具，消費者可依個人習慣透過icash2.0、icash Pay、OPEN錢包分別綁定儲值卡、銀行帳戶與信用卡，每年超過1億人次體驗，鼓勵會員透過3大支付綁定數位振興五倍券，不僅可享銀行、信用卡優惠，10月8日起即可到合作超商、藥妝、餐飲、百貨、網購等通路消費支付，還能額外賺OPEN POINT點數回饋，指定品牌如7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨等預計加碼優惠與回饋、加乘五倍券效益。

為了鼓勵消費者多加使用數位綁定振興五倍券，icash2.0、icash Pay推出早鳥綁定加贈點活動，9月22日上午9點起到icash官網數位振興券登錄區或使用icash Pay App登錄成功前5萬名消費者免費送20點OPEN POINT，10月31日前登錄成功還有機會參加萬點OPEN OPINT抽獎活動，有10位幸運兒將成為1萬點OPEN POINT得主，等同再賺1萬元現金，可跨OPEN POINT熟客生態圈超過50大品牌使用。

10月8日起持已數位綁定振興五倍券成功的icash2.0或icash Pay即可跨各種民生通路消費使用，振興回饋期間消費滿5,000元加贈5% OPEN POINT（上限250點），若選擇7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨、高雄夢時代等統一集團旗下指定通路消費，OPEN POINT回饋高達10%（最高上限500點）；精打細算的消費者若同時掌握icash2.0聯名卡優惠，可讓回饋再加乘，有機會把5,000元放大變成16,270元，活動詳情請見愛金卡官網。

OPEN錢包則攜手全銀行響應振興五倍券數位綁定服務，可使用OPEN錢包「一鍵綁卡」立即申辦國泰世華CUBE卡、同時上國泰世華官網數位綁定成功，10月8日起至10月31日使用已數位綁定成功的OPEN錢包╳國泰CUBE icash卡到指定通路消費、購物滿額最高可享13% OPEN POINT點數回饋。

7-ELEVEN即日起與國泰世華銀行攜手推出OPEN錢包「一鍵綁卡」服務，解決傳統申辦信用卡等待時間較長、信用卡綁定行動支付須自己動手操作的繁雜程序，即日起一指開啟OPEN POINT App可立即連結至國泰CUBE卡申辦網頁、核卡啟用後自動綁定OPEN錢包，10秒內立即辦卡、快速綁定、完成即可就近到巷口的7-ELEVEN，甚至跨通路到康是美、統一時代百貨等16大品牌通路支付使用，還能額外賺OPEN POINT點數回饋。

歡慶OPEN錢包「一鍵綁卡」服務正式上線，10月1日至10月31日使用OPEN錢包「立即辦卡、快速綁定」服務申辦國泰CUBE icash卡，即可立即到指定通路消費、購物滿額最高可享13% OPEN POINT點數回饋，點數還能跨50大品牌兌換上百款商品與服務，邀請超過1,300萬OPEN POINT會員體驗。

7-ELEVEN OPEN錢包推出「一鍵綁卡」服務，開啟OPEN POINT App即可立即申辦國泰世華CUBE卡、快速綁定OPEN錢包立即使用。圖／統一超商提供
7-ELEVEN OPEN錢包推出「一鍵綁卡」服務，開啟OPEN POINT App即可立即申辦國泰世華CUBE卡、快速綁定OPEN錢包立即使用。圖／統一超商提供
統一超商整合集團3大支付，9月22日上午9點起可使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包╳信用卡綁定振興五倍券，選icash2.0、icash Pay綁定還有機會額外獲得最高上萬點OPEN POINT點數。圖／統一超商提供
統一超商整合集團3大支付，9月22日上午9點起可使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包╳信用卡綁定振興五倍券，選icash2.0、icash Pay綁定還有機會額外獲得最高上萬點OPEN POINT點數。圖／統一超商提供
7-ELEVEN OPEN錢包推出「一鍵綁卡」服務，開啟OPEN POINT App即可立即申辦國泰世華CUBE卡、快速綁定OPEN錢包立即使用。圖／統一超商提供
7-ELEVEN OPEN錢包推出「一鍵綁卡」服務，開啟OPEN POINT App即可立即申辦國泰世華CUBE卡、快速綁定OPEN錢包立即使用。圖／統一超商提供

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