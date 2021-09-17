8場保安林戶外森山派對 首場10月3日到漁光島小旅行

農委會林務局今年10月3日至明年4月23日，在全台已命名的保安林辦理8場「保安林賴著你—戶外森山派對」系列活動，依各地特色，邀請民眾走進保安林體驗各類型活動。

系列首場活動10月3日將在台南「漁光島保安林」盛大舉辦，有音樂會、市集、攀樹體驗等活動，更有明星溫昇豪到場擔任森林大使，非常適合全家一起放鬆出遊，旅行同時發現保安林的重要意義。

林務局表示，首場活動10月3日登場，從上午10點到下午4點，在「漁光保安林」舉行森林音樂會，現場還有保安林互動遊戲、自然體驗步道、植畫手作、市集等等，還能事先預約攀樹探索、定時導覽及烤蚵風味餐，以五感全方位體驗山海的美好。

此外，活動現場索取活動摺頁，並參加指定活動集章完成，還可獲得限量「保安林運動吸水毛巾」一條；另於林務局臉書「森活情報站」粉絲團分享活動貼文，或於貼文下方留言、轉貼打卡，就有機會參加抽獎，獲得輕量登山背包。

林務局表示，全台灣約有47萬公頃保安林，擔負水源涵養、土砂捍止等重責，守護全民平安。台灣的保安林占全島森林面積22%，不僅守護在地居民安全，更是國土生態綠網建置的重要棲地，也是綠色網絡的重要廊道，鏈結臺灣淺山、平原、濕地及海岸間的自然生態系。

林務局在109年起以「保安林命名活動」推廣社區參與，有別於過往保安林僅以數字編號，命名活動將保安林與在地歷史文化結合，並導入民間參與，邀請在地居民以傳統地名、具歷史故事連結，或當地多數居民喜歡的名稱為保安林取名字，至今已完成20號保安林的命名，並將在其中8處舉行活動。

其中，包含台南市漁光保安林（漁光島）、雲林縣三條崙保安林（三條崙海水浴場）、苗栗縣火炎山保安林（火炎山）、台東市鯉魚山保安林（鯉魚山公園）、宜蘭縣加禮宛保安林（無尾港水鳥保護區）、高雄市旗後山保安林（旗後山）、台中市三崁水美保安林（忘憂谷觀音禪寺旁）、花蓮縣Lokot保安林（靜浦部落太陽廣場）。

8場活動依不同保安林的功能特色與在地故事規畫體驗活動，除了市集與互動遊戲，還有自導式闖關、定向運動、文化記憶走讀、國產材手作、童玩體驗、繪本故事、自然素材創作、生態賞鳥、淨山、牽罟、堆砂籬、划膠筏、巡守體驗、生態觀察等，歡迎民眾體驗，感受森林生態系的多元服務價值。