數位劇場珍藏大師作品 海外古典線上看

LINE TV數位劇場除了網羅台灣優質舞台劇之外，也收錄多部古典樂名家作品，像是貝多芬、馬勒、知名的音樂節「韋爾比亞音樂節」、「琉森音樂節」等多組享譽全球的音樂家及樂團，上架近四十部海外古典樂演出，其中也有芭蕾舞、電影音樂演奏等，選擇豐富多元。

安德拉斯‧席夫在2010巴赫音樂節演奏畫面。圖／梅迪奇頻道提供

說到經典，自廿世紀戰後以能保留早世代文化傳承餘韻，又能在藝術成就上再創新猷的鋼琴名家，放眼當今索克洛夫、布蘭德爾、席夫可說是箇中翹楚，三位鋼琴大師不僅在技術上的精準掌握，加上藝術層次的嶄新揮灑，在鋼琴演奏會以及鍵盤錄音史上寫下全新的樣貌，也為後人立下了獨特的藝術典範。俄羅斯傳奇鋼琴大師索克洛夫，曾在柴可夫斯基國際鋼琴大賽奪魁，也是當是賽事史上最年輕的獲獎者。

老道的唱片行家一定不會錯過布蘭德爾的錄音，當年布蘭德爾在維也納舉行了生涯退休的告別演奏會，更成為當年樂壇的一大要事；曾數次訪台的鋼琴大師席夫，為當今樂壇的巴赫權威之一，其對觸鍵與音樂理解的功夫獨到，堪稱樂壇一絕，席夫長年對巴赫以及其他德奧鍵盤音樂曲目的耕耘，獨奏會上總透過巧妙的安排，生動地呈現在觀眾面前。數位劇場九月份連續上檔三位大師作品，線上就能欣賞到三位鋼琴家獨步全球的演繹風采。

鋼琴家布蘭德爾在2005琉森音樂節與指揮家阿巴多共同演出。圖／梅迪奇頻道提供