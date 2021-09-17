全家便利商店首次跨界110全運會推「焰火西瓜霜淇淋」

冰友最愛的全家便利商店霜淇淋又有新口味！110年全國運動會即將在10月登場，全家便利商店首度與全運會合作，9月20日起限量推出「焰火西瓜霜淇淋」，以紅色外觀象徵聖火意象，並以活動主視覺設計限定杯款，讓消費者共同力挺、迎接精彩賽事。

時序進入9月，但氣溫仍然熱得讓人直冒汗，全家便利商店霜淇淋口味這次選擇消暑首選的西瓜，推出「焰火西瓜霜淇淋」，採用國產華寶大西瓜品種，不同於一般小西瓜，風味更濃郁、甜度更高，經過鮮榨成汁製成透心涼的雪酪口感霜淇淋，適合炎炎夏日來一支迅速降溫；杯身設計首次與全運會合作推出限量杯款，搭配紅色外觀的冰體，象徵聖火傳遞的樣子，讓消費者可透過拍照打卡，在遠端為選手加油，售價39元。