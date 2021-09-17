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影／福隆沙雕重溫皮克斯 巴斯光年等40經典角色今重現

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
2021福隆國際沙雕藝術季「重溫皮克斯經典」，今天起到10月31日在新北市福隆海水浴場正式開展，融入全球最夯的皮克斯動畫巨星，打造18座共13部電影主題的沙雕作品。記者游明煌／攝影
2021福隆國際沙雕藝術季「重溫皮克斯經典」，今天起到10月31日在新北市福隆海水浴場正式開展，融入全球最夯的皮克斯動畫巨星，打造18座共13部電影主題的沙雕作品。記者游明煌／攝影

2021福隆國際沙雕藝術季「重溫皮克斯經典」，今天起到10月31日在新北市福隆海水浴場正式開展，融入全球最夯的皮克斯動畫巨星，打造18座共13部電影主題的沙雕作品，動員10名國內沙雕高手，歷時1個半月的創作，將多達40個皮克斯動畫的經典角色一一刻畫呈現；明天起遇中秋連假，主辦單位採分流入場及人數管控，參展過程也需全程配戴口罩。

今天海邊豔陽高照，每座皮克斯經典動畫作品都栩栩如生，沙雕師刻劃的沙雕，對比電影劇照十分逼真。「玩具總動員沙雕」由「巴斯光年」帶著「胡迪」飛翔的畫面，腦中就能想起20年前的經典台詞「飛向宇宙，浩瀚無垠」，仿佛走入時光的隧道之中，回到過去。

走到「瓦力沙雕」可看到「瓦力」與「伊芙」坐在月亮下的板凳兩小無猜，呼應中秋團聚的美好時光；「靈魂急轉彎」沙雕，登上爵士鋼琴的琴鍵上，與「喬」和「手套先生」探尋人生的方向，找到屬於你的地球徽章。

福容大飯店福隆總經理戴瑞宏說，這次歷經千辛萬苦才開展，打造18座共13部電影主題的沙雕作品，動員10名國內沙雕高手，歷時1個半月的創作，將多達40位皮克斯動畫的經典角色一一刻畫呈現。如玩具總動員、怪獸電力公司、天外奇蹟等，都非常精采。

每座沙雕作品都以膠捲的方式串聯各部主題動畫，讓參觀的遊客彷彿進入時光隧道，一窺皮克斯動畫35年來的歷程。

8月起福隆海水浴場重新開放，福容大飯店福隆增購全身式消毒裝置，每位遊客入場前都必須經過消毒門，相關展場規定依中央主管機關規定階段式調整。

場域內的彩虹商店也重新整修，七彩外觀塗裝，還有可愛冰棒裝飾品，來到福隆除了看沙雕、欣賞海邊美景之外，也不要錯過這個網美打卡點，福容大飯店福隆也推出住房專案。詳情上福容大飯店福隆官網查詢。

2021福隆國際沙雕藝術季「重溫皮克斯經典」。記者游明煌／攝影
2021福隆國際沙雕藝術季「重溫皮克斯經典」。記者游明煌／攝影
2021福隆國際沙雕藝術季「重溫皮克斯經典」，今天起到10月31日在新北市福隆海水浴場正式開展，融入全球最夯的皮克斯動畫巨星，打造18座共13部電影主題的沙雕作品。記者游明煌／攝影
2021福隆國際沙雕藝術季「重溫皮克斯經典」，今天起到10月31日在新北市福隆海水浴場正式開展，融入全球最夯的皮克斯動畫巨星，打造18座共13部電影主題的沙雕作品。記者游明煌／攝影
2021福隆國際沙雕藝術季「重溫皮克斯經典」，今天起到10月31日在新北市福隆海水浴場正式開展。記者游明煌／攝影
2021福隆國際沙雕藝術季「重溫皮克斯經典」，今天起到10月31日在新北市福隆海水浴場正式開展。記者游明煌／攝影
2021福隆國際沙雕藝術季「重溫皮克斯經典」，今天起到10月31日在新北市福隆海水浴場正式開展，融入全球最夯的皮克斯動畫巨星，打造18座共13部電影主題的沙雕作品。記者游明煌／攝影
2021福隆國際沙雕藝術季「重溫皮克斯經典」，今天起到10月31日在新北市福隆海水浴場正式開展，融入全球最夯的皮克斯動畫巨星，打造18座共13部電影主題的沙雕作品。記者游明煌／攝影
2021福隆國際沙雕藝術季「重溫皮克斯經典」，今天起到10月31日在新北市福隆海水浴場正式開展，融入全球最夯的皮克斯動畫巨星，打造18座共13部電影主題的沙雕作品。記者游明煌／攝影
2021福隆國際沙雕藝術季「重溫皮克斯經典」，今天起到10月31日在新北市福隆海水浴場正式開展，融入全球最夯的皮克斯動畫巨星，打造18座共13部電影主題的沙雕作品。記者游明煌／攝影
2021福隆國際沙雕藝術季「重溫皮克斯經典」。記者游明煌／攝影
2021福隆國際沙雕藝術季「重溫皮克斯經典」。記者游明煌／攝影
2021福隆國際沙雕藝術季「重溫皮克斯經典」，今天起到10月31日在新北市福隆海水浴場正式開展，融入全球最夯的皮克斯動畫巨星，打造18座共13部電影主題的沙雕作品，巴斯光年等經典角色今重現。記者游明煌／攝影
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沙雕 福隆 動畫

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