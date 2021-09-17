7-11竟然有付費商務包廂！1小時60元 網友：小7功能真多

7-ELEVEN竟然有「付費商務包廂」！facebook粉絲團《台灣也有一個騰訊》PO出一則地方訊息，內容為「7-ELEVEN 付費包廂服務，經詢問目前僅在桃園市大錢站門市推出，屬於為7-ELEVEN測試專案」；照片顯示在店內「請上二樓」的指示牌上，有著廁所、座位區、付費商務包廂等3個標示牌，付費商務包廂內擺設著一張簡單的桌椅與掛衣架，網友看到之後感嘆「7-ELEVEN員工到底要多忙？」，也有人表示「支持全台7-ELEVEN以後坐位置都要花錢，以免被一堆直銷的佔滿」、「麥當勞也應該推出業務包廂跟K書包廂」。

facebook粉絲團《台灣也有一個騰訊》另一張照片顯示，7-ELEVEN付費商務包廂1小時收費60元、最低消費為1小時，須先到櫃台購買使用時數；包廂內附有電源插座、USB充電座，加上有空調與獨立座位，對於上班族臨時應急其實很方便。